Νάνα Μούσχουρη για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, το αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, με μια σειρά από ανθρώπους που τον γνώριζαν, να παραχωρούν δηλώσεις για τον κορυφαίο καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους και η Νάνα Μούσχουρη, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Στάθηκε στον επαγγελματισμό και στην αφοσίωση του καλλιτέχνη στη δουλειά του.

Νάνα Μούσχουρη και Γιώργος Μαρίνος γνωρίζονταν εδώ και δεκαετίες. Παλαιότερα έκαναν παρέα και μοιράζονταν σκέψεις και προβληματισμούς. Η σπουδαία ερμηνεύτρια δήλωσε τυχερή που τον γνώρισε. Ο κορυφαίος σόουμαν ήταν ένας από τους ανθρώπους που την επηρέασαν καλλιτεχνικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον καημένο…Κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν φίλος περισσότερο. Ήταν μια συντροφιά εκείνη την εποχή και γνωριζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί από το πρωί που το έμαθα είμαι πολύ λυπημένη. Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπούσε και τον αγαπούσαμε και εμείς πάρα πολύ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε», είπε αρχικά η Νάνα Μούσχουρη.

«Το αγαπούσε πολύ και το έκανε καλά με τον τρόπο του, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να έχεις έναν τρόπο να παρουσιάζεσαι. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Να πω ότι στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους έτσι δημιουργικούς που με ενέπνευσαν με τη δουλειά τους και ο Γιώργος Μαρίνος είναι ένας από αυτούς. Ελπίζω κάποια μέρα να ειδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό. Καλό ταξίδι του εύχομαι», πρόσθεσε κλείνοντας η Νάνα Μούσχουρη.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μετά από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και δυσκολίες.