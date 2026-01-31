Νάνσυ Νικολαϊδου για Γιώργο Παπαδάκη: Αυτό που σε γοήτευε, ήταν ο τρόπος που δούλευε το μυαλό του

Για την γνωριμία που είχε με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη αλλά και για τη βοήθεια που έλαβε από την Ελένη Μενεγάκη, κατά τη συνεργασία τους, μίλησε η Νάνσυ Νικολαϊδου στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Τσόλκα, το Σάββατο, στο OPEN.

“Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι από τα πρόσωπα εκείνα που τα γνωρίζεις και σου αλλάζουν τη ζωή με την κοσμοθεωρία τους. Αυτό που σε γοήτευε σε εκείνον ήταν ο τρόπος που δούλευε το μυαλό του. Ήταν από τις απώλειες που με πόνεσαν” εκμυστηρεύτηκε, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά, δε, τη συνεργασία που είχε με την Ελένη Μενεγάκη στο Μεγάλο Κανάλι, η Νάνσυ Νικολαϊδου τόνισε πως “την ξέρω πάνω από 25 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που εμένα, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μου άπλωσε το χέρι. Άρα θα την ευγνωμονώ μέχρι να πεθάνω. Γιατί μου έδωσε το φιλί της ζωής, κυριολεκτικά”.

“Συνήθως δεν μιλάω για την Ελένη τόσο πολύ γιατί δεν θέλω να την χρησιμοποιώ για να βγαίνουν τίτλοι. Όλοι όσοι θέλουν να μπουν σαν τίτλος κάπου, μιλάνε για την Ελένη. Λίγο αυτό, εμένα, έχει αρχίσει και με ενοχλεί”.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, εκτυλίχθηκαν στιγμές συγκίνησης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας με συγγενείς, συνεργάτες και φίλους να αποχαιρετούν τον εμβληματικό παρουσιαστή. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης ήταν σπαρακτικός. Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος εμφανίστηκαν μαζί.