Νάντια Κοντογεώργη: «Σήμερα ολοκληρώθηκε η περιπέτεια μου, που ξεκίνησε πέρσι τον Σεπτέμβριο με το κάταγμα»

Το μήνυμα που έστειλε η ηθοποιός μέσω των social media
Νάντια Κοντογεώργη
H Νάντια Κοντογεώργη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Περισσότερο από έναν χρόνο χρειάστηκε η Νάντια Κοντογεώργη για να μπορέσει να αναρρώσει για τα καλά μετά από το απρόσμενο ατύχημα που είχε στο θέατρο τον Σεπτέμβριο του 2024. 

Η γνωστή ηθοποιός, το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025), δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, τονίζοντας τη σημασία να έχουμε την υγεία μας. Μάλιστα, η Νάντια Κοντογεώργη ανέφερε ότι κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία.

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η περιπέτεια μου, που ξεκίνησε πέρσι τον Σεπτέμβριο με το κάταγμα, μετά το δεύτερο χειρουργείο. Δεν μοιράζομαι τόσο προσωπικά θέματα συνήθως, όμως ήθελα αφού ευχαριστήσω ξανά το γιατρό μου, να υπενθυμίσω σε όλους μας πως κάθε μέρα που δεν είμαστε στο νοσοκομείο είναι ευλογία», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Νάντια Κοντογεώργη, θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Η Νάντια Κοντογεώργη είχε ένα σοβαρό ατύχημα στο πόδι της, με αποτέλεσμα να σπάσει τον αστράγαλό της, κατά τη διάρκεια προβών που έκανε θέατρο Βρετάνια για την παράσταση «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή».

«Μετά το ατύχημα πρέπει να επανεφεύρω αυτή τη σχέση με το σώμα μου. Μετά το ατύχημα, με τις φυσιοθεραπείες έπρεπε να μάθω να ξαναστέκομαι στα πόδια μου, κυριολεκτικά. Είχα ένα σοβαρό ατύχημα στην πρόβα, στον αστράγαλο. Αντιμετωπίζω με άλλη ευγνωμοσύνη πλέον τις ικανότητες του σώματος», είχε αναφέρει για το ατύχημά της η γνωστή ηθοποιός.

