Νάντια Μουρούζη για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: «Είχε ένα παράπονο για όλους, “αυτοί που μου κάνανε το ένα και το άλλο”, συνήθιζε να λέει»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Νάντια Μουρούζη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο ήταν ζευγάρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον διάσημο σταρ του ελληνικού κινηματογράφου μιλώντας στο ένθετο DocVille του Documento και στον δημοσιογράφο Αντώνη Μποσκοϊτη. Η Νάντια Μουρούζη αποκάλυψε ποιος ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που γνώρισε, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν η τελευταία σχέση του. Από το ’90 κάτι και μετά, τον συναντούσα επί 4-5 χρόνια στον ίδιο τόπο διακοπών. Χώρια από αυτά που λέγονται, πιστεύω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος και πολύ ευαίσθητος», είπε αρχικά.

«Είχε ένα παράπονο για όλους, “αυτοί που μου κάνανε το ένα και το άλλο”, συνήθιζε να λέει. Περάσαμε καλά μαζί όμως, αφού μέσα σ’ όλα αυτά είχε και πάρα πολύ χιούμορ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Με τον Δημήτρη πολύ στενά ζήσαμε για 3 – 4 χρόνια χωρίς να παντρευτούμε. Του είχα σταθεί ύστερα από εγχειρήσεις που είχε κάνει. Μη φανταστείτε ότι αναπολούσε ιδιαίτερα το παρελθόν του, δεν θα τον άκουγες να λέει “αχ, να ήμουν σαν τότε”. Κι αν ακόμη μοιραζόταν ιστορίες από τον παλιό κινηματογράφο, τις περνούσε μέσα από ένα πρίσμα καυστικού χιούμορ», εξομολογήθηκε ακόμα η Νάντια Μουρούζη.

«Πρόσφατα φτιάχτηκε το “Καμαρίνι του Δημήτρη” στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έδωσα όσα θεατρικά αντικείμενα είχα δικά του, έδωσαν και από το ΚΘΒΕ ένα πολύ ωραίο κοστούμι του κι έτσι στήθηκε το καμαρίνι του», σημείωσε στην ίδια συνέντευξη.