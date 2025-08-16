Ναταλί Κάκκαβα για Γιώργο Μαζωνάκη: «Σε κάθε περίπτωση είναι ο μόνος που δεν φταίει»

Η Ναταλί Κάκκαβα, το απόγευμα του Σαββάτου, θέλησε να μοιραστεί μερικές σκέψεις σχετικά με το γεγονός που έχει κάνει χαμό τις τελευταίες μέρες, της εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαϊτειο, με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η γοητευτική παρουσιάστρια, Ναταλί Κάκκαβα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μια εικόνα του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδεύοντας την με το εξής κείμενο. «Τελικά πόσο δύσκολο είναι να είσαι διάσημος. Η ανθρωποφαγία που ούτως ή άλλως υπάρχει δίπλα μας, δυστυχώς πολλαπλασιάζεται όταν αφορά ένα «γνωστό» και κατά τα άλλα αγαπητό μας πρόσωπο. Όταν είσαι αναγνωρίσιμος, η δημόσια εικόνα σου πρέπει να είναι πάνω και από την αλήθεια σου. Πολύ σκληρό το τίμημα αν με ρωτάτε».

«Όλοι είμαστε άνθρωποι. Και όλοι έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Αλλα όχι. Οι «διάσημοι» δεν είναι σαν τους άλλους. Πρέπει να απολογηθούν για τα πάντα. Ακόμα και όταν δεν είναι πραγματικά καλά. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είχα μια δύσκολη παιδική ηλικία. Με γονείς που αντιμετώπισαν ψυχικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, το πιο δύσκολο είναι ο ίδιος ο ασθενής να αποδεχτεί ότι νοσεί, αλλά και οι συγγενείς του να βρουν τη δύναμη να απευθυνθούν σε ειδικούς, γιατι ο ίδιος δεν θα το κάνει ποτέ. Όχι γιατί δεν θέλει αλλά γιατί δεν μπορεί» έγραψε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

«Ζούμε σε ένα ανάλγητο κράτος με καμία πρόβλεψη και πρόνοια για τους ανθρώπους που νοσούν ψυχικά. Η εισαγγελική παραγγελία που οδηγεί αρχικά στη νοσηλεία, είναι ένας δύσκολος δρόμος, που όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος, προκειμένου να σώσεις προσωρινά τον άνθρωπο σου. Γιατί μετέπειτα το ίδιο το κράτος στα δημόσια ψυχιατρικά ιδρύματα σε πετάει έξω. Το πολύ σε 40 ημέρες σε θεωρεί ικανό να επανενταχθείς στην κοινωνία. Μιας και δεν έχει τις υποδομές να σε κρατήσει παρακάνω. Πόση υποκρισία θα πω εγώ».

«Όσο για τις ιδιωτικές κλινικές, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που θα αναφερθώ εκτενέστερα άλλη φορά. Το κέρδος να είναι καλά. Και ας ταλαιπωρούμε ψυχές. Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν στην περίπτωση, που όντως ο δικός σου άνθρωπος χρήζει νοσηλείας και δεν έχεις άλλο τρόπο να τον πείσεις να πάρει βοήθεια. Δεν ξέρω τι ισχύει στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη ,που πραγματικά τον συμπαθώ πολύ. Αυτό όμως που έχω να πω είναι, πως όλη αυτή η δημοσιότητα, δεν ξέρω αν έχει θετική ή αρνητική επίπτωση στον ούτως ή άλλως τραυματισμένο ψυχισμό του. Και εκείνοι, που προέβησαν σε αυτή την κίνηση, ίσως θα έπρεπε να το συνυπολογίσουν όλο αυτό».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ναταλί Κάκκαβα (@n.kakkava)

«Δεν μπορεί, θα υπήρχε τρόπος να γίνουν όλα πιο διακριτικά. Γνωρίζεις την έκταση που θα πάρει. Εγώ θα πω μόνο με τον Γιώργο. Σε κάθε περίπτωση είναι ο μόνος που δεν φταίει» υπογραμμίζει η Ναταλί Κάκκαβα στο κλείσιμο αυτής της νέας δημοσίευσης που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τους διαδικτυακούς της φίλους.