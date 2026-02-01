Ναταλία Γερμανού για Αντώνη Πρέκα: Κάτι θα τον ενόχλησε, θα προσέχω να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου

Η Ναταλία Γερμανού ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Πρέκας, με αιχμές σε βάρος της, για τον τρόπο που κατά καιρούς επιλέγει η παρουσιάστρια να καλύπτει υποθέσεις, που αφορούν φιλικά της πρόσωπα.

«Οι μπουγάδες των πλυντηρίων της βρωμάνε» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Πρέκας, με τη Ναταλία Γερμανού να του απαντάει σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», σε ανάλογο ύφος. Όπως είπε, θα προσέχει στο εξής, να βάζει περισσότερο… μαλακτικό στο πλυντήριό της.

Στο ξεκίνημα των δηλώσεών της, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Δεν έχω νιώσει βασίλισσα, γιατί πάντα άκουγα άλλες να έχουν αυτόν τον τίτλο. Μετά πέρασαν τα χρόνια και δεν έγινα ούτε πριγκίπισσα. Η χρονιά είναι ασταθής και πολύ δύσκολη, όπως ήταν και η περσινή. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο στην τηλεόραση, μας περιμένουν εκπλήξεις».

«Στο συμβόλαιό μου δεν έχω ζητήσει δεύτερη εκπομπή. Αφορά καθαρά την παρουσίαση του “Καλύτερα δε γίνεται” και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά. Αν προκύψει κάτι, δεν είναι απαραίτητο να είναι βραδινό, μπορεί να είναι ένα τηλεπαιχνίδι.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω βλέψεις να κάνω κάτι άλλο», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια, ενώ παραδέχθηκε πως θα έκανε μία πολύ ωραία εκπομπή, αν συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους φίλους εννοεί ο κύριος Πρέκας. Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς που εκτιθέμεθα στην τηλεόραση να λέει ό,τι θέλει. Κάτι θα εννοεί, κάτι θα τον ενόχλησε. Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου, να βάζω περισσότερο… μαλακτικό. Κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου», απάντησε με νόημα κλείνοντας η Ναταλία Γερμανού.

Προ ημερών, η Ναταλία Γερμανού, σε συνέντευξη που έδωσε στο zappit.gr, μίλησε εκτός από τα επαγγελματικά και για τα προσωπικά της θέματα: τις σχέσεις που εκτέθηκαν, τους έρωτες που άφησαν αποτύπωμα, την απιστία και τις επιλογές που πόνεσαν αλλά δίδαξαν.