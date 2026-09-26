Άννα Βίσση: Ουρές στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία – Βίντεο από την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο

Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026, τη μεγάλη και ιστορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για ένα απόλυτο sold out υπερθέαμα, καθώς έχουν εξαντληθεί περισσότερα από 95.000 εισιτήρια. Ο κόσμος άρχισε να σχηματίζει ουρές από τις 16:00 το απόγευμα, έξω από τις πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 16:00. Το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στην εντυπωσιακή σκηνή που έχει στηθεί, στις 21:00. Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δεν λειτουργούν ταμεία στο στάδιο, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση όσων έχουν ήδη κάνει κράτηση.

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Για τη διευκόλυνση του κοινού, η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ (Κηφισιά – Πειραιάς) θα λειτουργήσει απόψε με παράταση δρομολογίων έως τις 02:10. Η συναυλία αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο μουσικό ραντεβού για την «απόλυτη σταρ», η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη διαδρομή της.

Οι διοργανωτές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στο κοινό να μην προσέλθει την τελευταία στιγμή. Λόγω του τεράστιου όγκου των θεατών, οι έλεγχοι εισιτηρίων και ασφαλείας στις εισόδους απαιτούν αρκετό χρόνο.

Το NewsIt.gr, θα βρίσκεται στη συναυλία και καταγράφει από το απόγευμα τον παλμό που επικρατεί. Άνθρωποι κάθε ηλικίας σπεύδουν στο ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσουν το σόου που έχει ετοιμάσει η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της.

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Παρά τις αρχικές ανησυχίες για βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προσέλευσης, οι τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ο καιρός να παραμείνει σταθερός και χωρίς βροχή κατά τη διάρκεια της συναυλίας το βράδυ.

Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε μία από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί για τη μεγάλη βραδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τον δικό της ρόλο στο show, δημιουργώντας επί σκηνής μια ιδιαίτερη «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό της εαυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ταξίδι στον χρόνο, που θα συνδέσει το κορίτσι που κάποτε ονειρευόταν μια ζωή μέσα στη μουσική με τη γυναίκα που, δεκαετίες αργότερα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ. Οι θαυμαστές της, όπως δείχνει το επόμενο βίντεο, αδημονούν για την εμφάνισή της.

Επιπλέον ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται λάιβ στη σκηνή.