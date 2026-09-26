Lifestyle

Σωτήρης Τσαφούλιας για υπόθεση Μαζωνάκη: Προσοχή σε αυτούς που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε, λένε αλήθεια

«Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε», είπε σε άλλο σημείο ο Σωτήρης Τσαφούλιας
Σωτήρης Τσαφούλιας
Σωτήρης Τσαφούλιας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Σωτήρης Τσαφούλιας και Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μια φιλική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο αναπάντεχος θάνατους του καλλιτέχνη συντάραξε τον σκηνοθέτη, ο οποίος βρέθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Με αφορμή τις επερχόμενες δουλειές του – τη σειρά «Ριφιφί» και τον θεατρικό μονόλογο «Μια κανονική μέρα» – ο Σωτήρης Τσαφούλιας τοποθετήθηκε με τον πάντα συγκροτημένο του λόγο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρόσφατο θάνατο του αγαπημένου του φίλου και συνεργάτη, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, βαθιά συγκινημένος, χαρακτήρισε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ως την «κορωνίδα αυτής της χρονιάς» για τον ίδιο. Μέσα από τα λόγια του, θέλησε να αφυπνίσει το κοινό σχετικά με τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα και την εμμονή ορισμένων με την «αιώνια νεότητα».

«Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό. Με αφορμή την κορωνίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα, εκτιμούσα και μιλάγαμε, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, γιατί λένε αλήθεια, δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι», είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Παρά τη βαριά ατμόσφαιρα λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στα δημιουργικά του σχέδια που αναμένει το κοινό.

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