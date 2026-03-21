Ναταλία Γερμανού: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μου ζήτησε ένα τραγούδι για τον έναν χρόνο σχέσης με την Αγγελική Ηλιάδη

Η Ναταλία Γερμανού εκτός από καταξιωμένη παρουσιάστρια είναι και έμπειρη στιχουργός και έχει δώσει τα τραγούδια της στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Ανάμεσά τους και η Αγγελική Ηλιάδη κι όπως αποκάλυψε η πρώτη της έδωσε δύο κομμάτια ύστερα από «παραγγελιά» του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Μέσω της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» η Ναταλία Γερμανού ασχολήθηκε με το θέμα περί κακοποίησης της Αγγελικής Ηλιάδη από τον τότε σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη και είπε πώς έβλεπε εκείνη το ζευγάρι το πρώτο διάστημα που ήταν μαζί.

«Τον Μπάμπη Λαζαρίδη τον γνώρισα, όταν με είχε προσεγγίσει για να γράψω ένα τραγούδι για την Αγγελική Ηλιάδη, για τον έναν χρόνο σχέσης τους. Μου είπε ότι θέλει να γράψω ένα τραγούδι για την Αγγελική που ήταν η αγάπη του, η σύντροφός του», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Ζούσαν μαζί τότε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στη Βάρη, τους είχα επισκεφθεί. Τους είχα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λεγόταν “Έναν χρόνο μαζί”. Ήταν παραγγελιά για εκείνον και την Αγγελική και της έγραψα άλλο ένα τραγούδι, που πάλι ήταν παραγγελιά του Μπάμπη και λεγόταν “Άγγελέ μου και αλήτη”», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε τη θέση της υπογραμμίζοντας: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, το γεγονός ότι εμένα με πλησίασε πολύ ευγενικά σαν στιχουργό να μου ζητήσει να γράψω κάτι για την Αγγελική, για την οποία έδειχνε τρομερή λατρεία και αγάπη, δε σημαίνει ότι γνωρίζω τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Σας το ξεκαθαρίζω αυτό. Μιλάω για την εικόνα που είχα για το ζευγάρι αυτό, τις λίγες ημέρες που το έζησα γράφοντας αυτά τα δυο τραγούδια… Το ότι έβλεπα έναν άντρα καψουρεμένο, δε σημαίνει ότι αμφισβητώ αυτά που είπε η Αγγελική…».

Παράλληλα δήλωσε ακόμα: «Μπορώ να καταλάβω και τη θέση της αδελφής του Μπάμπη Λαζαρίδη, και της κυρίας Μαλλιωτάκη ακούγοντας ότι ένας δικός τους άνθρωπος υπήρξε κακοποιητικός».