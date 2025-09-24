Ναταλία Λιονάκη: «Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, δεν έχω επαφή μαζί της» ξεσπά η μητέρα της

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, δεν έχει καμία επαφή με τη μητέρα της. Το γεγονός αυτό έχει πληγώσει τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο. Πιστεύει πως δεν έχει πλέον παιδί. Η ίδια, όπως λέει, έμαθε ξαφνικά την απόφαση της κόρης της και από τότε έχουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο.

Σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα της πρώην ηθοποιού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, εξήγησε πως δεν γνώριζε την πρόθεση της κόρης της να γίνει μοναχή, αφού η Ναταλία Λιονάκη της το ανακοίνωσε τηλεφωνικά την παραμονή Χριστουγέννων του 2015.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ανέφερε, ότι ενώ η κόρη της φορούσε μαύρα ρούχα, εκείνη τη ρωτούσε αν σκέφτεται να μονάσει και η απάντηση ήταν πάντα αρνητική, μέχρι που την αιφνιδίασε με την απόφασή της.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, σημείωσε ότι δεν έχει αλλάξει τηλέφωνο ούτε σπίτι, αφήνοντας την επιλογή της επικοινωνίας αποκλειστικά στην κόρη της: «Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε “έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα”.

Της έλεγα “δεν θα γίνει καλόγρια;” και μου έλεγε “όχι”. Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει “το σκέφτηκες καλά παιδί μου;” και μου είχε πει “ναι”. Της είχα πει “να ‘σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Πιστεύω πως αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν θέλω κάτι άλλο από την κόρη μου. Ό,τι είχα και δεν είχα της τα προσέφερα. Ακόμα και αν δεν μου ζητούσε κάτι, μόνο που το κοιτούσε ήξερα τι ήθελε και το έπαιρνε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της».

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» κατέληξε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.