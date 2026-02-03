Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της – «Τρία χρόνια με κορόιδευε και ξαφνικά τηλεφωνικώς μου είπε “άντε γεια”»

Για την κόρη της, Ναταλία Λιονάκη, που αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια χωρίς να της έχει μιλήσει νωρίτερα για αυτή τη σημαντική απόφαση ζωής μίλησε η μητέρα της πρώην ηθοποιού, Τζένη Λιονάκη.

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη παραχώρησε την Τρίτη (03.02.2026) δηλώσεις στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με αφορμή την απόφαση της 21χρονης Καμίλα Ροντρίγκες από τη Βραζιλία, που άφησε την καριέρα της στο μόντελινγκ για να γίνει μοναχή με το όνομα Εύα.

«Μόνο μοναχική δεν είναι η ζωή τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη χαρακτηρίζουν έτσι, αφού ζουν σε κοινόβια. Μοναχός είναι ένας άνθρωπος που είναι μόνος του. Μόνος του τρώει, μόνος του κοιμάται, μόνος του προσεύχεται. Αυτός είναι μοναχός», είπε σχετικά η Τζένη Λιονάκη, για την είδηση ότι η 21χρονη Καμίλα Ροντρίγκες από τη Βραζιλία άφησε το μόντελινγκ για τον μοναχισμό.

«Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, γιατί η κόρη μου δεν μου μίλησε ποτέ για μοναχισμό. Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει μοναχή. Εμένα με πήρε στη γιορτή μου, παραμονή Χριστουγέννων και αντί να μου πει “χρόνια πολλά”, με πήρε να μου ανακοινώσει πως θα γίνει καλόγρια. Της λέω, “το σκέφτηκες καλά; Αυτή είναι η απόφασή σου;”. Λέει “ναι”. Και της είπα, να είναι πάντα καλά», είπε ακόμα για το πώς έμαθε ότι η κόρη της θα ακολουθήσει τον μοναχισμό.

«Το είχα καταλάβει. Εκείνη το αρνιόταν και με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ποτέ δεν μου έλεγε ψέματα. Της είχα μάθει πάντα να λέει την αλήθεια κι ας ήταν και εις βάρος της. Υπάρχει η συγγνώμη, τα λάθη είναι ανθρώπινα», πρόσθεσε η Τζένη Λιονάκη.

Μάλιστα, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη αναφέρθηκε και στα παιδικά χρόνια της κόρης της, χαρακτηρίζοντας την εγωίστρια και καθόλου ανιδιοτελή.

«Ήταν εγωίστρια. Δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί, ήθελε να με έχει μόνο αυτή. Όταν έδινα ρούχα και πράγματα σε άλλα παιδάκια, επειδή είχε μεγαλώσει, αντιδρούσε και μου έλεγε “τα δικά μου πράγματα δε θα τα δίνεις”. Όχι, δεν ήταν έτσι ως μικρή. Εγώ ήμουν δίπλα της μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο. Εγώ την πήγαινα στο πανεπιστήμιο, εγώ πήγαινα και την έπαιρνα. Όταν μπήκε στο Εθνικό της λέω “Κοίταξε, τώρα είσαι υπεύθυνη εσύ για τη Ναταλία”. Ένα ζητάω από σένα, αυτό είχα ζητήσει μόνο “μη με κάνεις να ντραπώ ποτέ για εσένα”. Και τα κατάφερε. Δεν μου είχε δώσει ποτέ δικαίωμα να ντραπώ. Αλλά δεν είμαι και περήφανη γι’ αυτό που κάνει. Εγώ νομίζω πως δεν ήταν επιλογή της», είπε.

Στη συνέχεια, η Τζένη Λιονάκη παραδέχτηκε ότι δεν έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την κόρη της.

«Εγώ δεν άλλαξα ούτε τηλέφωνο, ούτε διεύθυνση», αρκέστηκε να πει.

Όσο για το αν η αγκαλιά της είναι ανοιχτή ακόμα για την κόρη της, απάντησε: «Δεν ξέρω (σ.σ. αν είναι ανοιχτή η αγκαλιά μου για εκείνη). Ανάλογα τι θα δω μπροστά μου. Θα δω την κόρη μου μπροστά μου ή κάτι άλλο; Δεν μπορώ να αγκαλιάσω μία γυναίκα που δεν τη γνωρίζω. Πήγε, λέει, σε ορφανοτροφείο στην Κένυα. Γιατί, εδώ δεν έχουμε ορφανοτροφεία; Εδώ δεν έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια; Εγώ βασανίστηκα χρόνια να δω που έφταιξα. Ίσως η πολλή αγάπη και η φροντίδα μου; Δεν ξέρω».

Τέλος, η Τζένη Λιονάκη ερωτήθηκε αν θα είχε τη δυνατότητα να της μιλήσει, τι θα της έλεγε κι εκείνη απάντησε: «Δεν θα μιλούσα. Εμένα τρία χρόνια με κορόιδευε και ξαφνικά τηλεφωνικώς μου είπε άντε γεια”. Δεν το δέχομαι αυτό».