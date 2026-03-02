Ναταλία Λιονάκη: Το νέο της όνομα και η αποστολή στην Τανζανία, για να βοηθήσει ανθρώπους με AIDS

Το έργο της στην Αφρική συνεχίζει η Ναταλία Λιονάκη, που εδώ και χρόνια έχει εγκαταλείψει την υποκριτική και ζει ως μοναχή. Το όνομά της είναι πλέον Νεκταρία και έχει εγκατασταθεί στην Τανζανία, δίνοντας όλη της την φροντίδα, σε ανθρώπους με AIDS.

Η Ναταλία Λιονάκη ή αλλιώς, η μοναχή Νεκταρία, συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη αποστολή για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, με την παρουσία της στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, να γίνεται γνωστή μέσα από φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησε το «Εκκλησία Online».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ναταλία Λιονάκη μαζί με ακόμη δύο μοναχές από την Κρήτη και μια εντόπια μοναχή, έχουν αναλάβει τη διαχείριση ενός μοναστηριού που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή.

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και δυτικής Τανζανίας, που είναι και ο πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη, περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε αυτό το μοναστήρι ζουν τέσσερις μοναχές, είναι τρεις από την Ελλάδα, από την Κρήτη και μία ιθαγενής μοναχή. Είναι ένα ιεραποστολικό μοναστήρι που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη λεγόμενη ”Σπιναλόγκα” της Τανζανίας, εκεί δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φορείς του AIDS», ανέφερε ο Επίσκοπος.

Η μοναχή Νεκταρία, όπως και οι άλλες αδελφές που βρίσκονται εκεί, φροντίζουν τους ανθρώπους αυτούς, που περνούν δύσκολες στιγμές λόγω της ασθένειάς τους. Προσπαθούν να καλύψουν βασικές ανάγκες τους αλλά και να τους στηρίξουν πνευματικά.

«Οι αδερφές εκεί με πολλή θυσία, με πολλή αφοσίωση, με πολύ κόπο προσφέρουν ό,τι μπορούν στους ανθρώπους αυτούς. Τους κάνουν φαγητό, γίνεται μία κατήχηση και κάποιοι έχουν βαφτιστεί» τόνισε ο Επίσκοπος.

Κάπως έτσι, η ζωή της Ναταλίας Λιονάκη σήμερα, δε θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της στην Ελλάδα, τότε που ήταν μια διάσημη ηθοποιός και είχε πάνω της στραμμένα, τα φώτα της δημοσιότητας.