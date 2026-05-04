Κένεθ Μπράνα: Το όνειρο για μια τελευταία ταινία «Thor» – «Πάντα ήθελα να κάνω περισσότερα»

Ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), ο σκηνοθέτης πίσω από την ταινία της Marvel, «Thor» του 2011, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας επιστροφής στον κόσμο των υπερηρώων.

Μιλώντας στο Business Insider ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Ένα κομμάτι του εαυτού μου θα ήθελε πολύ να κλείσει τον κύκλο της σχέσης μου με αυτόν τον χαρακτήρα. Πάντα ήθελα να κάνω περισσότερα και μάλιστα είχα κάποιες ιδέες, πιο κοντά στο ύφος του εξαιρετικού «Logan» του Τζέιμς Μάνγκολντ. Θα ήθελα πολύ να δω τον Κρις Χέμσγουορθ και τους υπόλοιπους να έχουν τη δική τους ξεχωριστή τελική ιστορία, που θα οδηγούσε τον Thor σε ένα ένδοξο λυκόφως».

Παρ’ όλο που του είχε προταθεί, ο Μπράνα επέλεξε να μην αναλάβει τα σίκουελ, εξηγώντας πως, αν και ήθελε να σκηνοθετήσει άλλη μία ταινία, δεν ήταν έτοιμος τη δεδομένη στιγμή.

«Τα γυρίσματα της Marvel είναι εξαντλητικά. Η μετα-παραγωγή είναι ακόμα πιο έντονη, συναρπαστική μεν, αλλά τρομερά πιεστική. Χρειαζόμουν οπωσδήποτε μια ανάσα. Ο Κέβιν Φάιγκι έδειξε κατανόηση, όπως και το καστ. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα» συνέχισε.

Όπως αναφέρει το Variety, μετά την αποχώρησή του, τη σκυτάλη πήρε ο ‘Αλαν Τέιλορ (Alan Taylor) για το «Thor: The Dark World» (2013), ενώ στη συνέχεια ο Τάικα Γουαϊτίτι (Taika Waititi) σκηνοθέτησε τα «Thor: Ragnarok» (2017) και «Thor: Love and Thunder» (2022).

Ο σκηνοθέτης του «Belfast» παραδέχτηκε ότι παρακολούθησε τις συνέχειες με «ένα μείγμα βαθιάς υπερηφάνιας και έκπληξης για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξελιχθούν τέτοιες ιστορίες».

Όσο για το αν θα επέστρεφε στο franchise, σημείωσε πως θα ήταν «κάτι πολύ όμορφο να οδηγήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες στο δικό τους, ιδιαίτερο ηλιοβασίλεμα».

Ωστόσο, κατέληξε λέγοντας: «Βρίσκονται τόσο βαθιά στο μέλλον του σύμπαντος της Marvel που είμαι σίγουρος ότι όποια σχέδια κι αν έχουν, είναι ήδη κάπως καθορισμένα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα υπάρχει κάτι μοναδικό στη ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας με αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους ηθοποιούς».