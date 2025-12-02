Νατάσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου για την περιοδεία μετά τις αντιδράσεις

Πριν από λίγο καιρό το Hellenic Music Ensemble ανακοίνωσε την έναρξη μιας παγκόσμιας περιοδείας αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκι με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Μάλιστα, για την Τετάρτη (03.11.2025) ήταν προγραμματισμένη και μία συνέντευξη Τύπου, ωστόσο αυτή ακυρώθηκε ξαφνικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας GTP Entertainment, ο λόγος της ακύρωσης είναι ο σάλος που έχει δημιουργηθεί με αφορμή την περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη. Αντιρρήσεις εξέφρασε δημοσίως τόσο ο γιος του Μάνου Χατζηδάκι όσο και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, που είπε ότι υπάρχει συμφέρον πίσω από αυτήν.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική. Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και κληρονόμος του συνθέτη, έκανε μια ανακοίνωση στην οποία φαίνεται να αντιδρά έντονα στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη και τίτλο «Hellenic Music Ensemble» καταγγέλλοντας μονομερή ενέργεια.

Οι πρώτες στάσεις της περιοδείας

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία – RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο – Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία – Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία – Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία – Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο – Koningin Elisabethzaal