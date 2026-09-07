Γιάννης Πάριος: Δεν με νοιάζει η ηλικία μου, νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα

Ο Γιάννης Πάριος έστειλε νέο μήνυμα, μετά τις αντιδράσεις ορισμένων για την εμφάνισή του, στην πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο. Ο εμβληματικός τραγουδιστής έγραψε πως οι επιδόσεις του στο τραγούδι παραμένουν εξαιρετικές και πως ο ίδιος δεν ασχολείται με την ηλικία του. Ανέφερε πως νιώθει πιο βαθιά συνδενδεμένος με τη μουσική, στην παρούσα χρονική φάση.

Ο Γιάννης Πάριος τονίζει πως απολαμβάνει τη δουλειά του περισσότερο από ποτέ. Δίχως ίχνος ενόχλησης, για τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες, στέλνει το δικό του μήμυμα αγάπης προς πάσα κατεύθυνση. Είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να τραγουδά και αισθάνεται πως ακόμα έχει κι άλλα πολλά να δώσει.

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Όπως έγραψε ο ερμηνευτής: «Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε.

@giannisparios_official Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια.Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα. ❤️#giannisparios✔✔💯💯 #giannisparios🎼🎶 #giannispariosofficial #giannisparios ♬ original sound – Giannis Parios

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Κάποιοι, σχολίασαν αρνητικά βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, γράφοντας ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις.