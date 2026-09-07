Στεφανία Γουλιώτη: Η βουτιά στα παγωμένα νερά βουνών της Ισλανδίας και η αντίδρασή της – «Παναγίτσα μου, όχι»

Η Στεφανία Γουλιώτη έζησε μια εμπειρία ζωής στην Ισλανδία και μέσα από νέα ανάρτησή της, το βράδυ της Κυριακής (06-09-2026) μοιράστηκε επιπλέον εικόνες από το ταξίδι της. Θέλοντας να δοκιμάσει τα όριά της, επισκέφθηκε την περιοχή κοντά στη διάσημη παγετωνική λίμνη «Jökulsárlón Glacier Lagoon».

Εκεί η Στεφανία Γουλιώτη επιχείρησε να βουτήξει στα παγωμένα νερά των βουνών, όμως «λύγισε» από το τσουχτερό κρύο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σχολιάζοντας με χιούμορ «Παναγίτσα μου, όχι» και «Σε μια άλλη ζωή ξανά». Η Ισλανδία αποδείχθηκε ένας προορισμός ιδανικός για την ίδια. Οι εικόνες που είδε θα μείνουν όπως φαίνεται ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα της.

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Η Στεφανία Γουλιώτη ξεκίνησε το road trip από τα νότια της χώρας, εξερευνώντας τα ηφαιστειογενή και καταπράσινα τοπία που διαθέτει η Ισλανδία. Επισκέφθηκε εμβληματικά φυσικά μνημεία, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε ο διάσημος καταρράκτης Gullfoss.

Στη συνέχεια η ηθοποιός απόλαυσε τη χαλάρωση στις διάσημες ιαματικές πηγές της χώρας. Όπως ανέφερε, έμεινε «στο νερό που βράζει για 4 ώρες». Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, έκανε μάσκα ομορφιάς με φυσική λάσπη, ενώ ξαφνιάστηκε ευχάριστα όταν άκουσε άλλους λουόμενους δίπλα της να μιλούν ελληνικά. Τις επόμενες μέρες, βούτηξε στα παγωμένα νερά.

Πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της στο εξωτερικό, η Στεφανία Γουλιώτη επισκέφθηκε την Τήνο και δεν το μετάνιωσε. Χαρακτήρισε το νησί ως μια «ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη», ανεβάζοντας φωτογραφίες όπου αποθέωνε την άγρια ομορφιά του.