Νατάσα Παζαΐτη: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία και η ευχές στον Κώστα Καραμανλή για τα γενέθλιά του

Τα γενέθλια του έχει σήμερα, Κυριακή (14.09.2025) ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κώστας Καραμανλής και η αγαπημένη του σύζυγός, Νατάσα Παζαΐτη, θέλησε να τιμήσει την ημέρα, δημοσιεύοντας μία σπάνια οικογενειακή τους φωτογραφία.

Η Νατάσα Παζαΐτη έστελε δημοσίως ένα άκρως τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της, τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είναι γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1956 στην Αθήνα και έκλεισε τα 69 του χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η σύζυγός του ποζάρουν μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, τον Αλέξανδρο και την Αλίκη Καραμανλή και όλοι τους δείχνουν πολύ ευτυχισμένοι.

«Πολύχρονος Κώστα μου με υγεία και όλη μας την αγάπη», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Νατάσα Παζαΐτη.

View this post on Instagram A post shared by Νατάσα Παζαΐτη (@natasapazaitibhc)

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δίδυμα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη τον Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποίησαν την παρθενική τους εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι. Ο 23χρονος ως ηθοποιός και η αδελφή του ως χορογράφος.