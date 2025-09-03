Νατάσσα Μποφίλιου: Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο με τον πατέρα της – «Εμείς μεταξύ μας έχουμε πει και πολύ χειρότερα»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Νατάσσα Μποφίλιου και αναφέρθηκε αναλυτικά στο περιστατικό με τον πατέρα της που έγινε viral στα social media το καλοκαίρι.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα μετά το αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού την Κυριακή (15.06.2025), όπου η Νατάσσα Μποφίλου θέλοντας να φωτογραφηθεί με τους φίλους της, έδιωξε από κοντά της τον πατέρα της, Νίκο Μποφίλιο. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη (03.09.2025) η τραγουδίστρια εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε.

«Δεν το παίρνω προσωπικά, με την έννοια πως δεν έχω προσπαθήσει να το προκαλέσω. Είναι κάτι που συμβαίνει επειδή έτσι είναι αλλά έτσι νιώθω και τα πράγματα. Από κει και πέρα αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας συντονισμός συνολικά στο αρνητικό. Το βλέπεις από το πως μπαίνει ο κάθε άνθρωπος να γράψει κάτω από ένα βίντεο, για οποιονδήποτε χωρίς καμία διάκριση, όπως φυσικά και από τους ανθρώπους που κάνουν την δουλειά τους κατά έναν τρόπο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι στοχευμένος ο τρόπος που εργάζονται και δουλεύουν πάνω στα πράγματα», τόνισε, αρχικά, η τραγουδίστρια για τα σχόλια και τις αρνητικές κριτικές.

«Οπότε αυτό σε κάνει να μην παίρνεις προσωπικά κάποια πράγματα. Εκπαιδεύεσαι να μην τα παίρνεις προσωπικά τα πράγματα γιατί αλλιώς, επειδή το συναντάς από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είτε θα κλειστείς εντελώς στον εαυτό σου και δεν θα ξανακάνεις τίποτα είτε θα πεις ότι αυτή είναι η ζωή. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα και θα διαλέξεις να μην κάνεις το ίδιο, να σπάσεις αυτόν τον κύκλο και να μην γίνεις το ίδιο», δήλωσε ακόμα.

«Δηλαδή τον δικό σου θυμό να μην τον πετάς με τον ίδιο τρόπο και έτσι μπορεί αυτός ο κύκλος να σπάσει», πρόσθεσε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η σχέση με τον πατέρα της

Η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρθηκε και στους γονείς της, τους οποίους τόνισε ότι λατρεύει και έχει άριστες σχέσεις μαζί τους. Μάλιστα, είπε με νόημα ότι πλέον έχει σταματήσει να ασχολείται και να απαντάει σε σχόλια στα social media.

Τότε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου τη ρώτησε για τον πατέρα της, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε ξεσπάσει ένας μεγάλος σάλος λόγω του τρόπου που η τραγουδίστρια του είχε απευθύνει τον λόγο. Υπενθυμίζεται ότι η Νατάσσα Μποφίλιου βρισκόταν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη, ο πατέρας της την είχε πλησιάσει και της μιλούσε. Ωστόσο, η Νατάσσα Μποφίλιου ήθελε να φωτογραφηθεί με την παρέα της και του ζήτησε επιτακτικά να φύγει.

«Ναι, μπαμπά. Φύγε αγόρι μου, είσαι βλαμμένος; Κάτσε να βγάλουμε εμείς μια φωτογραφία», είχε πει η τραγουδίστρια στον πατέρα της, Νίκο.

«Ο μπαμπάς μου είναι ένας φοβερός τύπος. Τους γονείς μου τους εκτιμώ, τους λατρεύω και έχουμε μία σχέση πέραν της γονεϊκής. Έχουμε μία σχέση που δεν είναι μόνο οι γονείς μου. Είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου κάνουμε διακοπές μαζί. Έχουμε μία σχέση βαθιάς οικειότητας. Νομίζω ότι κάποιος και σε αυτό το βίντεο αν το δει και αν έχει μία σχέση με την οικογένειά του, ξέρει ότι είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους. Εμείς μεταξύ μας έχουμε πει και πολύ χειρότερα. Ήταν μία πράξη οικειότητας, γλυκιά. Δεν ήταν κανένας paparazzi αυτός που τράβηξε το βίντεο, έφυγε από τα δικά μου social media γιατί ήταν κάτι που ήταν χαριτωμένο. Δεν έχει σημασία, αλλά για την ιστορία να πω ότι ήδη είχαμε βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί», είπε ακόμα.

«Οι άνθρωποι που έρχονται στα events και θέλουν να πάνε και σε άλλα events, ήθελαν να βγάλουν μία φωτογραφία με τα παιδιά και ο μπαμπάς μου επειδή είναι αυτός ο απίθανος τύπος ο αφηρημένος ήρθε να μας πει για έναν φίλο του που θέλει να δώσουμε μία συνέντευξη στο site του. Ήταν αλλού. Έτσι είναι οι μπαμπάδες. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τον γουστάρω και διασκεδάζω πάρα πολύ μαζί του και γι’ αυτό θέλω να κάνω και παρέα μαζί του», εξήγησε η Νατάσσα Μποφίλιου αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο του επίμαχου περιστατικού.

«Από όλα αυτά που έχουν συμβεί το μόνο που με έχει στεναχωρήσει και με πλήγωσε βαθιά είναι αυτό. Και είναι και μία συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δε διστάζουν για το αφήγημά τους να σύρουν ακόμα και τη σχέση μίας κόρης με τον πατέρα της μες στη λάσπη. Αυτό είναι κάτι φοβερό», ξέσπασε ακόμα.

«Πήρα τον μπαμπά μου πολύ στεναχωρημένη, είχα πάθει σοκ γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, η φίλη μου η Νατάσα Γιάμαλη με προετοίμασε», διευκρίνισε ακόμα.

«Ενημέρωσα τον πατέρα μου και μου είπε “περνάω τέλεια”. Έμπαινε στα προφίλ και έγραφε “σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου συμπαραστέκεστε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα λόγια σας είναι βάλσαμο στην καρδιά μου”», πρόσθεσε γελώντας.

«Με πλήγωσε όλο αυτό βαθιά από παντού», παραδέχτηκε ακόμα η Νατάσσα Μποφίλιου για το επίμαχο περιστατικό.

Επίσης, η τραγουδίστρια δε δίστασε να μιλήσει και για τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με μαγιό, τονίζοντας: «Αισθάνομαι ότι είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει, είμαι περήφανη για το ότι αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε στο σήμερα και ως εδώ. Νιώθω ευλογία που έχω το προνόμιο να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρα μου».