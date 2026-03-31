Νεκτάριος Νικολόπουλος: Ο πρώην άντρας της Κατερίνας Λάσπα είναι ζευγάρι με την Ηρώ Πεκτέση του «Άγιου έρωτα»

Ζευγάρι και μάλιστα πολύ ερωτευμένο είναι ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, πρώην σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα, με την Ηρώ Πεκτέση, που έχει αγαπηθεί από τον ρόλο της Άννας, στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ALPHA, «Άγιος έρωτας».

Την αποκάλυψη έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσω της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Τρίτης (31.03.2026). Όπως ανέφερε η γνωστή παρουσιάστρια ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, που έχει πάρει χωριστούς δρόμους από την Κατερίνα Λάσπα εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, διατηρεί σοβαρό δεσμό με την όμορφη ηθοποιό. Η Ηρώ Πεκτέση υποδύεται την Άννα στον «Άγιο έρωτα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός είναι ένας επιχειρηματίας πολύ γνωστός, δραστηριοποιείται στην Αθήνα και σε κάποια νησιά. Είχε δραστηριοποιηθεί για χρόνια στη Μύκονο, στη Σίφνο και στη Σέριφο και γενικώς είναι ένα ακούραστο πνεύμα. Είναι, λοιπόν, ο Νεκτάριος Νικολόπουλος. Είναι ο ψηλός, ξανθός με το θεληματικό πηγούνι, σίγουρα τον θυμάστε από το γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα, με την οποία απέκτησε και δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια.

Η καρδιά του Νεκτάριου χτυπά λοιπόν για την πανέμορφη ηθοποιό Ηρώ Πεκτέση, που είναι από τα κορίτσια που έχουν κερδίσει τα βλέμματα και τα ωραία σχόλια στον «Άγιο Έρωτα», ένα απ’ τα πιο αγαπημένα σίριαλ του σταθμού μας. Θέλω να σας πω ότι την είδηση μας την επιβεβαίωσαν και οι δύο, για το φλογερό ειδύλλιο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι σχεδιάζι να ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πάει πολύ γρήγορα και ζεστά και ότι σύντομα θα φάμε κουφέτα. Τώρα ξέρω ότι ο ένας έχει βρει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας, οπότε ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε κι άλλα καλά νέα. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το ζευγάρι είναι μαζί και είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ αγαπημένοι.

Με το καλό παιδιά, να ζείτε τις στιγμές, τον έρωτά σας και γιατί όχι και τα επόμενα βήματα στη σχέση σας. Λένε “ναι” ο ένας στον άλλον και “γιατί όχι” και στη δημιουργία οικογένειας. Με το καλό. Στα δικά σας οι ανύπαντροι», είπε ακόμα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.