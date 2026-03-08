Νέλλη Γκίνη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση, μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα κι άρχισε να με κυνηγάει

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Νέλλη Γκίνη και αναφέρθηκε στην περιπέτειά της, όταν δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, ενώ ήταν ακόμα μαθήτρια στη δραματική σχολή.

Παράλληλα η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις. Τα όσα είπε η Νέλλη Γκίνη προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή (08.03.2026).

«Δεν έχω καμία σχέση με τις αισθητικές παρεμβάσεις. Πολλές φορές και γω, ας πούμε, κακίζω λίγο τον εαυτό μου γιατί ακόμα και μια κρέμα ξεχνάω να την βάλω. Είμαι πολύ κακοποιητική με το δέρμα μου γενικά, το σώμα μου όμως το φροντίζω, γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική», παραδέχθηκε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός.

«Είχε τύχει κάποια στιγμή να ερωτηθώ και είχα πει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, που μου συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή. Ο άνθρωπος αυτός, αφού μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει», πρόσθεσε η Νέλλη Γκίνη.

«Τότε εγώ, δεν ξέρω που βρήκα το κουράγιο, γύρισα το γραφείο. Στη δουλειά μας δεν ήταν εύκολο, είτε μια γυναίκα είτε ένας άνδρας, να βγει και να πει ότι ο τάδε ή η τάδε με παρενόχλησε», περιέγραψε, τέλος, η Νέλλη Γκίνη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του Alpha.