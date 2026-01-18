Νένα Χρονοπούλου: Έπαθα σοκ όταν είδα στη ζυγαριά το 99 κιλά και 800 γραμμάρια, είχα πολύ σπλαχνικό λίπος

Η Νένα Χρονοπούλου βρέθηκε καλεσμένη την Κυριακή (18-01-2026) στην εκπομπή «Ζω Καλά» του ΣΚΑΪ και μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την απώλεια βάρους της. Με επίμονη προσπάθεια κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά και όπως είπε, ήταν σαν να έφυγε από μέσα της ένας δεύτερος άνθρωπος. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση και τον μεταβολισμό της.

Όπως ανέφερε η Νένα Χρονοπούλου, όλα ξεκίνησαν μετά την εξωσωματική που έκανε για να αποκτήσει παιδί. Άρχισε να παίρνει βάρος και να ανεβαίνουν οι τιμές του ζαχάρου της. Οι γιατροί εκείνη την περίοδο δεν αξιολόγησαν σωστά την κατάστασή της. Αυτό την έφερε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, από το οποίο η ίδια κατάφερε μεταγενέστερα να απεγκλωβιστεί.

«Έφυγε από πάνω μου ένας δεύτερος άνθρωπος. Δεν είναι υπερβολή. Σοκαρίστηκα όταν είδα στη ζυγαριά το 99 κιλά και 800 γραμμάρια. Δεν πρόσεχα, ήμουν απλώς αδύνατη. Άρχισα να βάζω βάρος μετά την εξωσωματική. Η εξωσωματική ήταν ο σταθμός της αλλαγής του μεταβολισμού μου. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανέβασα ζάχαρο. Γέννησα πρόωρα, 5,5 μηνών και είχα φτάσει 95 κιλά γιατί έτρωγα ακατάπαυστα και ασύστολα. Έπινα πολλή προγεστερόνη για να μείνει το παιδί στη μήτρα.

Αυτό δε διορθώθηκε. Όταν γέννησα και μετά, σταμάτησε ο διαβήτης αλλά είχε μπει η προδιάθεση στη ζωή μου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι κανένας γιατρός δεν το αξιολόγησε σωστά γιατί οι εξετάσεις αίματός μου ήταν μια χαρά. Έβλεπες όμως ότι υπάρχει κατακράτηση υγρών. Αυτό που έβλεπες πάνω μου δεν ήταν πάχος – πάχος. Ήταν μια δυστροπία της εμφάνισης. Είχα πολύ σπλαχνικό λίπος» είπε η Νένα Χρονοπούλου.

«Είμαι 58 ετών. Ευτυχώς έχω ακόμη έμμηνο ρήση, γιατί αν ήμουν στην κλιμακτήριο το 99,8 θα ήταν 109,8. Φαντάζομαι ότι έχω μπει στην προκλιμακτήριο, αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Με τα χρόνια συμβαίνει να θες να τρως συγκεκριμένα πράγματα…Δε μου λείπει το γλυκό, αλλά δε μου έλειπε ποτέ το γλυκό»

«Πήγα σε έναν πλαστικό, που είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Είχα πολύ σπλαχνικό λίπος και έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν. Είχα πάει σε όλες τις ειδικότητες μέχρι τότε. Τον πήρα τηλέφωνο, πήγα και με κοιτάει και μου λέει, “Νένα, αυτό δεν είσαι εσύ, αυτό είναι ζάχαρο”…

Το έψαξα και έπαθα σοκ. Επικοινώνησε με διαβητολόγο και μετά άρχισα μια σειρά εξετάσεων… Πάνω από έναν χρόνο τώρα δεν έχω φάει ζάχαρη… Μπήκα σε μια θεραπεία και έχασα απότομα κιλά γιατί ο οργανισμός άκουσε και θυμήθηκε» εξομολογήθηκε η Νένα Χρονοπούλου.

Προ μηνών, η Νένα Χρονοπούλου ανακοίνωσε πως έκανε λίφτινγκ. «Τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» είχε γράψει η δημοφιλής ηθοποιός.