Νέο τελεσίγραφο του Μπρούκλιν Μπέκαμ στους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια: «Θα μου μιλάτε μόνο μέσω των δικηγόρων μου»

Η εικόνα της πιο διάσημης οικογένειας της βρετανικής σόουμπιζ ράγισε οριστικά το περασμένο καλοκαίρι. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, την Βικτόρια Μπέκαμ και τον γιο τους Μπρούκλιν.

Πίσω από τα χαμόγελα, τις τέλειες φωτογραφίες και τα εκατομμύρια followers, εκτυλίχθηκε ένα οικογενειακό δράμα με πρωταγωνιστή τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος τραβώντας κι άλλο το σκοινί της ρήξης ζήτησε από τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπεκαμ, να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Dailymail, οι σχέσεις των Μπέκαμ έφτασαν σε τόσο οριακό σημείο, ώστε υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των νομικών ομάδων των δύο πλευρών, των γραφείων Schillings και Harbottle & Lewis. Δεν υπήρξε κάποια νομική ενέργεια ή αγωγή – ούτε υπήρχε νομική βάση για κάτι τέτοιο. Η επιστολή είχε ένα ξεκάθαρο αίτημα: ο Μπρούκλιν δεν θέλει καμία απευθείας επικοινωνία με τους γονείς του, ούτε δημόσιες αναφορές ή αναρτήσεις για τον ίδιο στα social media.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από όσα ο ίδιος θεωρούσε «κακόβουλα» δημοσιεύματα και διαρροές εις βάρος της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ. Ανάμεσά τους και υπαινιγμοί ότι ο Μπρούκλιν είναι δήθεν «όμηρος» και ότι «ελέγχεται» από τη γυναίκα του – χαρακτηρισμοί που τον εξόργισαν και βάθυναν ακόμη περισσότερο το ρήγμα.

Αν και δημόσια κανείς δεν θέλησε να μιλήσει, φίλοι και συνεργάτες και από τις δύο πλευρές παραδέχονται ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. «Ο Ντέιβιντ ενημερώθηκε ότι η επικοινωνία θα γίνεται μόνο μέσω των δικηγόρων», αναφέρει πηγή. «Ήταν ο μοναδικός τρόπος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή του Μπρούκλιν να μπλοκάρει τους γονείς του, αλλά και τα αδέλφια του Ρόμεο και Κρουζ, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, φαίνεται να συνδέεται άμεσα με αυτή την ένταση. Παρότι οι Μπέκαμ συνέχιζαν να βλέπουν και να κάνουν likes στις αναρτήσεις του με μαγειρικές δημιουργίες, αυτό θεωρήθηκε αντίθετο με την ξεκάθαρη επιθυμία του ίδιου και της Νίκολα.



Το βάθος της κρίσης έγινε ακόμη πιο εμφανές όταν το ζευγάρι απουσίασε από τα πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ το περασμένο καλοκαίρι, ενώ τον Νοέμβριο ο Μπρούκλιν δεν συνεχάρη δημόσια τον πατέρα του για τον τίτλο του ιππότη με τον οποίο τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο.

Η ρήξη, ωστόσο, είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022, με τις πρώτες εντάσεις να εμφανίζονται σχεδόν αμέσως. Η Νίκολα φέρεται να πληγώθηκε βαθιά όταν η Βικτόρια Μπέκαμ υποσχέθηκε να σχεδιάσει το νυφικό της κάτι που τελικά δεν έπραξε.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, την ημέρα του γάμου ο Marc Anthony – φίλος των Μπεκαμ – αποκάλεσε τη Βικτόρια «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα», μια στιγμή που, σύμφωνα με πηγές, άφησε πικρή γεύση στη νύφη.

Παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών να γεφυρώσουν τις διαφορές, το χάσμα παρέμεινε. Σήμερα, το «στρατόπεδο Μπρούκλιν» θεωρεί ότι μόνο μια ειλικρινής συγγνώμη θα μπορούσε να τους κάνει να τα ξαναβρούν.

Από την άλλη, οι Μπέκαμ πληγωμένοι από διαρροές και επιθέσεις, θα ήθελαν απλώς «να τραβηχτεί μια γραμμή» και να προχωρήσουν.