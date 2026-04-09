Νίκι Γκλέιζερ: «Δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου συνευρεθεί με μία άλλη γυναίκα»

Κάποιες ασυνήθιστες απόψεις πάνω στο θέμα της σωματικής απιστίας φαίνεται να έχει η γνωστή Αμερικανίδα κωμικός, Νίκι Γκλέιζερ, η οποία τόνισε ότι δεν την νοιάζει αν ο άντρας της συνευρεθεί με μία άλλη γυναίκα.

Η 41χρονη Νίκι Γκλέιζερ μίλησε στο πασίγνωστο podcast «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ και εξήγησε τη δική της οπτική για τις σχέσεις. «Σε μια σχέση, δεν με νοιάζει αν ο σύντροφός μου θα συνευρεθεί με κάποια άλλη», ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας όμως ότι η ίδια δεν θα έκανε το ίδιο.

Όπως είπε, αντιλαμβάνεται το σεξ εκτός σχέσης ως κάτι «περιστασιακό» για πολλούς άνδρες και δεν το θεωρεί απειλή. Αυτό που ξεκαθάρισε όμως ότι θα την ενοχλούσε είναι αν υπήρχε συναισθηματική σύνδεση με κάποιον άλλον άνθρωπο: «Αν έβλεπε μαζί της σειρές, αντάλλασσαν μηνύματα ή μοιράζονταν πράγματα που είναι “δικά μας”, τότε θα υπήρχε πρόβλημα».

Η Γκλέιζερ, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Κρις Κόνβι από το 2013, παραδέχθηκε ότι η στάση της αυτή μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις. «Ξέρω πόσο περίεργο ακούγεται», είπε, σημειώνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγει να το αποκαλύπτει εξαρχής.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να βρίσκει ελκυστικές τις ιστορίες πρώην συντρόφου της για άλλες γυναίκες, ενώ τόνισε ότι με τα χρόνια έχει επαναξιολογήσει την έννοια της δέσμευσης.

Απαντώντας, σε άλλο σημείο, για παλαιότερη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση ισοδυναμεί με «συμβιβασμό», είπε ότι πλέον δεν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο, αν και αναγνωρίζει πως «στατιστικά, πάντα υπάρχει κάποιος πιο κατάλληλος εκεί έξω».

«Δεν μπορείς να γνωρίσεις όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, οπότε σε έναν βαθμό συμβιβάζεσαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για τον σύντροφό της.