Νικηφόρος για Ιωάννα Τούνη: Δεν ήθελα να είμαι μαζί της στο «J2US» αν και είχε τη δυνατότητα να τραγουδήσει

Ο Νικηφόρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μίλησε στον Νίκο Γρίτση, για τη συμμετοχή του στο «J2U2», για την Ιωάννα Τούνη, αλλά και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που θαύμαζε στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στο σόου που παρουσίαζε ο Νίκος Κοκλώνης και αποκάλυψε πως αρχικά δεν ήθελε να πάρει μέρος.

Όπως ανέφερε, ούτε το «J2US» ως format τον εξέφραζε, ούτε η προοπτική να εμφανιστεί δίπλα στην Ιωάννα Τούνη: «Δεν είναι το πεδίο της, ούτε το βλέπει επαγγελματικά. Είχε δυνατότητα να τραγουδήσει. Βασικά όμως δεν ήθελα να είμαι με την Ιωάννα, δεν ήθελα καν να είμαι στο J2US», είπε ο τραγουδιστής, εξηγώντας ότι δέχτηκε την πρόταση, επειδή εκείνη την περίοδο της καραντίνας ένιωθε εγκλωβισμένος και αγχωμένος στο σπίτι του.

Η απόφασή του, όπως λέει, δεν είχε να κάνει προσωπικά με την Ιωάννα Τούνη, αλλά με το γεγονός ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και με μια αισθητική που δεν ένιωθε δική του. «Δεν είχα σχέση με την αντίληψη και την αισθητική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. «Τελικά με την Ιωάννα ήμασταν μια χαρά», παραδέχεται, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε πει αρχικά «όχι» στη συνεργασία, μέχρι που έμαθε ότι άλλος καλλιτέχνης είχε πει το «ναι». Εκεί, όπως λέει, λειτούργησε ο εγωισμός του: «Λέω “δεν το πιστεύω, είχε αυτός τα κότσια και όχι εγώ;”».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Νικηφόρος γύρισε τον χρόνο πίσω, στη συμμετοχή του στο X-Factor και στο πρώτο του συμβόλαιο. «Πήγα στον Πουνέντη, επειδή ένιωθα ότι είναι ιντριγκαδόρος και ένιωθα ότι υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα, ότι εμένα δεν με πολυγουστράρουν οι εταιρείες και το σύστημα, ας πούμε. Του άρεσε η ίντριγκα.

Μου λέει “έλα να μιλήσουμε”. Μαζευόμαστε σε ένα μεγάλο τραπέζι, όλη η εταιρεία κι εγώ με τον συνεργάτη μου. Και μου λέει “εδώ είναι τα συμβόλαια, πες μου ποιον θες να φας, μην μου πεις ότι θέλεις να κάνεις καριέρα μόνος σου”. Και του λέω “Μιχάλης Χατζηγιάννης”».

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως ο Χατζηγιάννης ήταν ο μόνος που πραγματικά «φοβόταν» από τους επαγγελματίες τραγουδιστές, λόγω του ηχοχρώματος και του τρόπου ερμηνείας του. «Ήταν τα ακούσματά μου σε κρίσιμη ηλικία, στο μυαλό μου τον είχα θεοποιήσει και ακόμα τον θαυμάζω», ανέφερε, τονίζοντας πως νοσταλγεί τον «παλιό Μιχάλη» και πιστεύει ότι αν γνωρίζονταν, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά και για τους δύο.

Το 2009 έλαβε μέρος στο «X-Factor» και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Υποσχέσου». Ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το Νικηφόρο μέσα στο καλοκαίρι του 2010. «Υποσχέσου» είναι και ο τίτλος του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού του άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη «Heaven Music» με 10 νέα τραγούδια τον Οκτώβριο του 2010. Ακολούθησαν διάφορες συνεργασίες με γνωστούς αλλά και νέους καλλιτέχνες ενώ συνεχίζεται η δισκογραφική του πορεία.