Νικήτας Τσακίρογλου: Δεν εργάζομαι για να βρίσκομαι κοντά στη Χρυσούλα Διαβάτη και να παρακολουθώ την υγεία της

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για ακόμα μία φορά για την αγαπημένη του σύζυγό, Χρυσούλα Διαβάτη, που δοκιμάζεται από μία περιπέτεια υγείας, καθώς έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ε αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη και τα όσα είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026).

«Η αγαπημένη μου σύζυγος προοδεύει στην υγεία της βέβαια και θέλω να πιστεύω ότι η Χρυσούλα σύντομα θα επανέλθει στη δραστηριότητα που είχε», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Επίσης, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για τα γενέθλια της Χρυσούλας Διαβάτη, τονίζοντας: «Βέβαια, το είπα και στην κόρη μου και το βράδυ που θα γυρίσει από τη δουλειά της θα το γιορτάσουμε. Θα σβήσουμε και τα κεράκια μας και θα πούμε το “να ζήσεις Χρυσούλα και χρόνια πολλά”».

Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι το διάστημα αυτό δεν εργάζεται προκειμένου να βρίσκεται στην σύζυγό του και να παρακολουθεί την υγεία της.

«Και ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι, γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μιλώντας για τον γάμο του, ο Νικήτας Τσακίρογλου υπογράμμισε ότι οι χαρακτήρες και τα κοινά ενδιαφέρονται και οι φιλοδοξίες που είχαν συντέλεσαν ώστε να παραμείνουν τόσα πολλά χρόνια μαζί με τη Χρυσούλα Διαβάτη.

«Όταν είναι η συμφωνία χαρακτήρων και τα κοινά ενδιαφέροντα που είχαμε με τη Χρυσούλα και τις κοινές φιλοδοξίες μας, μας έκαναν να αναζωογονούμε συνεχώς και τον έρωτά μας και τη σχέση μας», τόνισε.

Για το πρόβλημα υγείας της γυναίκας του είχε μιλήσει ξανά ο Νικήτας Τσακίρογλου, αποκαλύπτοντας ότι η Χρυσούλα Διαβάτη είχε μπει τρεις φορές στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν.