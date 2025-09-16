Συμβαίνει τώρα:
Νικήτας Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη περνάει αυτή τη δυσκολία αλλά θα γίνει καλά»

Χρυσούλα Διαβάτη - Νικήτας Τσακίρογλου
Χρυσούλα Διαβάτη - Νικήτας Τσακίρογλου / NDPPHOTO

«Πιστεύω στον Θεό, όπως και η Χρυσούλα Διαβάτη, πιστεύουμε όλοι ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης του συζύγου, Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου στη Super Κατερίνα, το πρωινό της Τρίτης (16.09.2025).

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα. Πάει καλά και ευελπιστώ και στον Θεό και στη δύναμη και στην ενέργεια που έχει η Χρυσούλα.

Αυτό το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο. Θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Ευελπιστώ και παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Βρίσκεται στο σπίτι πάντα και την φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία αλλά θα γίνει καλά. Πιστεύω στον Θεό, όπως και η Χρυσούλα, πιστεύουμε όλοι ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια», πρόσθεσε.

«Αυτές είναι δοκιμασίες που τις στέλνει ο Θεός. Η ψυχολογία της είναι καλή και τώρα έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι συνέχεια στο κρεβάτι, μετακινείται στον χώρο μας, όλα είναι καλά» πρόσθεσε, ακόμα, ο Νικήτας Τσακίρογλου στην ψυχαγωγική εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

