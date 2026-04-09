Νικόλ Κίντμαν: Η εκθαμβωτική εμφάνιση της με φόρεμα Schiaparelli στην πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles»

Έκλεψε τις εντυπώσεις για ακόμα μία φορά η καλλονή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της σειράς του Apple TV+ «Margo’s Got Money Troubles» στη Νέα Υόρκη, με μια εμφάνιση που απέπνεε έναν αέρα απόλυτης κομψότητας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νικόλ Κίντμαν, επέλεξε να φορέσει μια μαύρη δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 με διάφανες λεπτομέρειες, ενώ στο επίκεντρο του σχεδίου δέσποζαν λευκά ανάγλυφα μοτίβα που παρέπεμπαν σε λέπια, χαρίζοντας μια επιβλητική όψη στο σύνολο.

Έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε ένα ανάλαφρο, ανεπιτήδευτο σινιόν, η διάσημη ηθοποιός διατήρησε το μακιγιάζ της σε τόνους διακριτικούς, επιτρέποντας στο δραματικό σύνολο να κλέψει την παράσταση.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα πέδιλα Gianvito Rossi Dorotea, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και επιλεγμένα δαχτυλίδια, προσδίδοντας μια επιπλέον πινελιά πολυτέλειας, αντάξια της περίστασης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning), την οποία αγκάλιασε ενώ πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Η νεαρή συμπρωταγωνίστριά της, φορώντας ένα αυστηρό ριγέ κοστούμι συνδυασμένο με ένα κατακόκκινο δερμάτινο φουλάρι έλαμπε καθώς η Κίντμαν έσκυψε προς το μέρος της, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που οι θαυμαστές τους το λάτρεψαν, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!.