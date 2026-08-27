Νικόλ Κιντμαν και Ζόε Σαλντάνα στο Nammos της Μυκόνου: Εικόνες από την εμφάνισή τους στη Ψαρρού

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldaña) με τον σύζυγό της Μάρκο Περέγκο βρέθηκαν το φετινό καλοκαίρι μαζί στη Μύκονο για διακοπές. Οι δύο χολιγουντιανές σταρ συνδέονται με στενή φιλία λόγω της κοινής τους πρωταγωνιστικής παρουσίας στη δημοφιλή κατασκοπική σειρά δράσης «Special Ops: Lioness». Καταγράφηκαν στο Nammos και κατάφεραν να κεντρίσουν τα βλέμματα στην Ψαρρού.

Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα γευμάτισαν στο γνωστό παραθαλάσσιο εστιατόριο Nammos, όπου απόλαυσαν φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική. Μαζί τους στην Ελλάδα βρέθηκαν επίσης ο ηθοποιός και ράπερ Ομάρ Επς (Omar Epps) καθώς και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι (Katy Perry).

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Η παρουσία της Νικόλ Κίντμαν στη Μύκονο αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα lifestyle γεγονότα του καλοκαιριού. Η 59χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με τις κομψές, καλοκαιρινές της επιλογές. Εθεάθη να αποβιβάζεται από θαλαμηγό φορώντας ένα αέρινο, πλεκτό ιβουάρ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ.

Η απόδρασή της στη Μύκονο συνέπεσε χρονικά με έντονα δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ (όπως το περιοδικό InStyle) που τη θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τον γνωστό επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν (Michael Reinstein).

Ο Ράινσταϊν πάντως δεν την συνόδευσε στο ελληνικό νησί, με την Κίντμαν να επιλέγει να περάσει τις ημέρες της αποκλειστικά με τους στενούς της φίλους και συνεργάτες.

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Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP κατέγραψε τη Νικόλ Κίντμαν και τη Ζόε Σαλντάνα στο νησί των Ανέμων. Όπως φαίνεται από τα χαμόγελά τους, πέρασαν υπέροχα στη «βασίλισσα των Κυκλάδων».

Nicole Kidman

Zoe Saldana

Nicole Kidman

Marco Perego και Zoe Saldana

Zoe Saldana

Nicole Kidman

Marco Perego και Zoe Saldana

Η Νικόλ Κίντμαν περπάτησε στα σοκάκια αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας, αποφεύγοντας τους πολλούς παπαράτσι.