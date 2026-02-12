Lifestyle

Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε, είναι άλλα πιο σκληρά πράγματα

"Γυμνισμό κάνω και το καλοκαίρι στη θάλασσα, δεν είναι αυτό ο δύσκολο" εξηγεί ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου
Νικολάκης Ζεγκίνογλου
Νικολάκης Ζεγκίνογλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Για τη σχέση που διατηρεί με το γυμνό στην τέχνη αλλά και την θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία την φετινή σεζόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου στην εκπομπή “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα, τη νύχτα της Τετάρτης (11-02-2026), στο πρόγραμμα του Action 24.

“Δεν είναι δύσκολο για μένα το γυμνό στο θέατρο, γυμνισμό κάνω και το καλοκαίρι στη θάλασσα. Όχι, δεν είναι το δύσκολο. Είναι άλλη η δοκιμασία στην παράσταση, άλλα πιο σκληρά πράγματα. Δηλαδή κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου.

“Είναι πιο δύσκολο να είσαι μέσα στο έργο, να πεις αλήθεια μέσα στο έργο. Να υπηρετήσεις αυτό που έχει η Σάρα Κέιν και έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Καραντζάς παρά το να κάνεις γυμνό, νομίζω”.

“Και ο χαρακτήρας που υποδύομαι στο “Παιδί” εμφανίζεται ημίγυμνος, αλλά είναι πιο ποζεράς ο Θέμης. Είναι λίγο πιο γυμναστηριακός, του αρέσει να δείχνει το σώμα του και πιο πολύ ζεσταίνεται κιόλας”.

“Ζεσταίνεται πραγματικά γιατί είναι και στο στοιχείο του, δηλαδή όταν κρυώνει όταν φοβάται ή αγχώνεται ενώ γδύνεται όταν νιώθει καλά ακόμα. Το κάνει και μπροστά στο κορίτσι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του, του αρέσει να κυκλοφορεί ξεμπλούζοτος” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

