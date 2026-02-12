Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε, είναι άλλα πιο σκληρά πράγματα

Για τη σχέση που διατηρεί με το γυμνό στην τέχνη αλλά και την θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία την φετινή σεζόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου στην εκπομπή “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα, τη νύχτα της Τετάρτης (11-02-2026), στο πρόγραμμα του Action 24.

“Δεν είναι δύσκολο για μένα το γυμνό στο θέατρο, γυμνισμό κάνω και το καλοκαίρι στη θάλασσα. Όχι, δεν είναι το δύσκολο. Είναι άλλη η δοκιμασία στην παράσταση, άλλα πιο σκληρά πράγματα. Δηλαδή κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου.

“Είναι πιο δύσκολο να είσαι μέσα στο έργο, να πεις αλήθεια μέσα στο έργο. Να υπηρετήσεις αυτό που έχει η Σάρα Κέιν και έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Καραντζάς παρά το να κάνεις γυμνό, νομίζω”.

“Και ο χαρακτήρας που υποδύομαι στο “Παιδί” εμφανίζεται ημίγυμνος, αλλά είναι πιο ποζεράς ο Θέμης. Είναι λίγο πιο γυμναστηριακός, του αρέσει να δείχνει το σώμα του και πιο πολύ ζεσταίνεται κιόλας”.

“Ζεσταίνεται πραγματικά γιατί είναι και στο στοιχείο του, δηλαδή όταν κρυώνει όταν φοβάται ή αγχώνεται ενώ γδύνεται όταν νιώθει καλά ακόμα. Το κάνει και μπροστά στο κορίτσι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του, του αρέσει να κυκλοφορεί ξεμπλούζοτος” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.