Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Ζήλεψα τον ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη, ήθελα να τον κάνω

Ο νεαρός ηθοποιός, Νικολάκης Ζεγκίνογλου έδωσε μία νέα συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή στην σειρά της ΕΡΤ, «Το παιδί» και τη θεατρική παράσταση «Cleansed» και αποκάλυψε ότι έχει έχει ζηλέψει τον ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη.

Όπως ανέφερε ο ηθοποιός όταν έμαθε ότι γίνεται ταινία η ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, σκέφτηκε ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί εκείνος τον αξέχαστο καλλιτέχνη. Σημειώνεται ότι η ταινία αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της προηγούμενης χρονιά και τον ρόλο του τραγουδιστή υποδύθηκε ο Χρήστος Μάστορας. Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου μίλησε στο Gala και τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαϊωάννου.

«Ζήλεψα τον ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη. Όταν άκουσα ότι η ζωή του γίνεται ταινία, είπα “πόσο θα ήθελα να τον κάνω», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη του αγάπη.

«Το σινεμά είναι η αγάπη μου. Η πρώτη επαφή μου με το θέατρο φέτος μου άρεσε πολύ, αλλά το γύρισμα είναι αυτό που αγαπάω», δήλωσε.

«Νομίζω πως χρειάζονται περισσότερα χρήματα και εμπιστοσύνη στο ελληνικό σινεμά. Υπάρχουν φοβεροί δημιουργοί που διακρίνονται έξω, αλλά για να γίνει μια μεγάλου μήκους ταινία μπορεί να περάσουν χρόνια», πρόσθεσε ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου.