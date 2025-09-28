Νικόλαος Ντε Γκρες: «Κι εγώ γινόμουν αντιβασιλικός όταν με μάλωνε ο μπαμπάς μου»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Νικόλαος Ντε Γκρες και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του. Μάλιστα, τόνισε ότι θέλει να χαρακτηρίζεται ως καλλιτέχνης.

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μιλώντας στη Real Life σημείωσε ότι συστήνεται απλώς με το μικρό του όνομα και πώς δεν του αρέσουν τα υποκοριστικά. Παράλληλα, ο Νικόλαος Ντε Γκρες δήλωσε ότι όταν το μάλωνε ο πατέρας του γινόταν…αντιβασιλικός.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του στην ετήσια έκθεση Art Athina.

«Επιθυμώ να χαρακτηρίζομαι ως καλλιτέχνης. Αυτό με εκφράζει, αυτό με σηκώνει από το κρεβάτι το πρωί και μου βάζει χαμόγελο στο στόμα», είπε, καθώς ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία.

Επίσης, ο Νικόλαος Ντε Γκρες ανέφερε ότι επιθυμεί να έχει απόσταση από οποιοδήποτε χαρακτηρισμό ή τίτλο, αναφέροντας ότι συστήνεται ως: «Νικόλαος. Σκέτο. Ούτε Νίκος, ούτε Νικόλας, ούτε Νικολάκης. Και σίγουρα όχι με τίτλους ή επώνυμα. Το δέχομαι από ευγένεια, αλλά δεν το επιδιώκω με τίποτα».

«Με σταματούν στον δρόμο, μου μιλούν… αφού πρώτα μου ξεκαθαρίσουν ότι δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία», είπε ακόμα, αναφέροντας: «Πρόσφατα ένας κύριος ήρθε και μου είπε: “Είμαι εντελώς αντιβασιλικός, αλλά ξέρω τον εθελοντισμό που κάνετε και θέλω να σας συγχαρώ”. Και εγώ αντιβασιλικός γινόμουν όταν με μάλωνε ο μπαμπάς!».

Τέλος, ο Νικόλαος Ντε Γκρες αναφέρθηκε στο φιλότιμο των Ελλήνων, περιγράφοντας ένα περιστατικό που βίωσε στο κέντρο της Αθήνας.

«Περπατούσα πριν έξι μήνες με τη μητέρα μου στο Σύνταγμα, χτύπησα το κεφάλι μου και έπεσα. Σταμάτησε ένα ταξί, ένα μηχανάκι, ένα περιπολικό, βγήκε ο περιπτεράς… Κανείς δεν είχε προσέξει ποιος είμαι. Απλώς είδαν έναν άνθρωπο που έπεσε και έσπευσαν να βοηθήσουν. Αυτό δεν το βρίσκεις αλλού στον κόσμο», υπογράμμισε.