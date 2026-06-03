Lifestyle

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε δίπλα του στη σκηνή και τραγούδησε το «Ferto» του Akyla

Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο αποτέλεσε μία από τις πολλές εκπλήξεις της συναυλίας στο Βεάκειο
νίκος απέργης
Ο Νίκος Απέργης μαζί με τον γιο του πάνω στη σκηνή
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία ξεχωριστή στιγμή είχε ο Νίκος Απέργης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο, όταν υποδέχτηκε στη σκηνή τον 4χρονο γιο του.

Ο μικρός ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Νίκο Απέργη και τραγούδησε το τραγούδι «Ferto» του Akyla, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του κοινού.

Πατέρας και γιος μοιράστηκαν τη σκηνή και προσέφεραν ένα τρυφερό στιγμιότυπο που αποτέλεσε μία από τις πολλές εκπλήξεις της συναυλίας.

Η συναυλία του Νίκου Απέργη στο Βεάκειο περιλάμβανε πολλές από τις επιτυχίες του, ωστόσο η εμφάνιση του γιου του ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση.

Ο Νίκος Απέργης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Δώρα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, σε μια ιδιωτική τελετή με λίγους στενούς συγγενείς και φίλους. Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
131
96
85
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo