Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε δίπλα του στη σκηνή και τραγούδησε το «Ferto» του Akyla

Μία ξεχωριστή στιγμή είχε ο Νίκος Απέργης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο, όταν υποδέχτηκε στη σκηνή τον 4χρονο γιο του.

Ο μικρός ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Νίκο Απέργη και τραγούδησε το τραγούδι «Ferto» του Akyla, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του κοινού.

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Πατέρας και γιος μοιράστηκαν τη σκηνή και προσέφεραν ένα τρυφερό στιγμιότυπο που αποτέλεσε μία από τις πολλές εκπλήξεις της συναυλίας.

Η συναυλία του Νίκου Απέργη στο Βεάκειο περιλάμβανε πολλές από τις επιτυχίες του, ωστόσο η εμφάνιση του γιου του ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση.

Ο Νίκος Απέργης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Δώρα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, σε μια ιδιωτική τελετή με λίγους στενούς συγγενείς και φίλους. Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.