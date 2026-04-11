Νίκος Γκέλια: Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, πάνω από όλα

Τόσο στην προσωπική του ζωή και στον χωρισμό με την πρώην σύζυγο του όσο και στο κομμάτι της πατρότητας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Γκέλια στη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Τσακίρη και το ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια, αποκάλυψε ότι πλέον η προτεραιότητα του είναι το παιδί του και τίποτα άλλο.

Κοιτάζοντας πίσω στην πορεία σας, μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσει το κοινό για εσάς;

Ότι είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και προσπαθεί. Δεν θέλω να θεωρηθώ ποτέ ότι δεν δίνω το εκατό τοις εκατό μου.

Μετά τον πρόσφατο χωρισμό σας, πως έχουν αλλάξει η καθημερινότητα σας και οι προτεραιότητες σας;

Έχουν αλλάξει πολύ, όπως είναι φυσιολογικό. Η προτεραιότητα μου είναι το παιδί μου. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του, να του δίνω αγάπη και να φροντίζω να μεγαλώνει όσο πιο ισορροπημένα γίνεται.

Πόσο σημαντική είναι η πατρότητα;

Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Πάνω από όλα.