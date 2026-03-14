Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: Συναντηθήκαμε τυχαία πριν από μία εβδομάδα, ήταν μια έντονη στιγμή

Νίκος Κοκλώνης και Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκαν τυχαία προ ημερών, σε μια πολύ έντονη στιγμή και για τους δύο, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής (13-03-2026) στον ΣΚΑΪ. Οι δυο τους είχαν σταματήσει να κάνουν παρέα, με τις τοποθετήσεις τους να δίνουν κατά διαστήματα τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Όπως φαίνεται όμως, το κλίμα στη μεταξύ τους σχέση, έχει αρχίσει να αλλάζει.

Νίκος Κοκλώνης και Κατερίνα Καινούργιου σταμάτησαν να έχουν επαφές όταν είχε ξεσπάσει η «θύελλα» με τα οικονομικά προβλήματα στην εταιρία του παραγωγού. Ο παρουσιαστής του «J2US» είχε αναφέρει πως η άλλοτε φίλη του δεν τον στήριξε στα δύσκολα. Μάλιστα, η παρουσιάστρια άλλαξε το συμβόλαιό της, φεύγοντας από την «Barking Well» και υπογράφοντας με τον ALPHA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν βλέπω φέτος στην εκπομπή της για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί δεν είναι παραγωγή μου και αυτό το χτίσαμε μαζί. Δεύτερον γιατί έχουμε αυτό το φιλικό – οικογενειακό beef μεταξύ μας και τρίτον γιατί δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Την αγαπάω πάρα πολύ, έχουμε περάσει πολλά πράγματα μαζί, είχαμε μια φιλική σχέση, σχεδόν οικογενειακή γιατί για εμένα ήταν η αδελφή μου, όπως το ίδιο και για εκείνη εγώ. Είχαμε και την επαγγελματική σχέση. Δεν αλλάζει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που περιμένει το παιδάκι της. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι δίπλα της, δεν είμαι», ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Συναντηθήκαμε πριν μία εβδομάδα κατά τύχη. Ήμασταν σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα, ήταν μία έντονη στιγμή και για τους δυο μας. Θεωρώ έχουμε κάνει και οι δύο λάθη. Έχουμε πολλά να πούμε σύντομα. Οι οικογένειες τσακώνονται, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται», αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Δεν υπάρχει σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη, αν με ρωτάς. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ο Νίκος είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, έχει μια πολύ όμορφη και παιδική ψυχή» είχε δηλώσει στο παρελθόν η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο