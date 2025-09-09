Lifestyle

Νίκος Κοκλώνης: Η συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ – «Μίλησε ανοιχτά για όλα και για όλους»

«Για πρώτη φορά, ελληνική εκπομπή κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ» γράφει ο Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Νίκος Κοκλώνης συνάντησε τον αδερφό του διαβόητου Πάμπλο Εσκομπάρ σε μια συνέντευξη που δεν μεταδόθηκε μέσα από το Celebrity Travel στο Open.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε χαρακτηριστικά πως του έχει λείψει απίστευτα η εκπομπή, με την οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και γνώρισε μοναδικούς ανθρώπους.

Ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχουν κάποια επεισόδια που έμειναν στο συρτάρι. Ένα από αυτά περιλαμβάνει μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, καθώς για πρώτη φορά ελληνική εκπομπή εξασφάλισε συνέντευξη από τον αδερφό του διαβόητου Πάμπλο Εσκομπάρ, τον Ρομπέρτο Εσκομπάρ.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Κοκλώνης γράφει: «Για πρώτη φορά, ελληνική εκπομπή κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον αδερφό του Πάμπλο Εσκομπάρ, @robertoescobaroficial, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για όλα και για όλους».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

O παρουσιαστής συνόδευσε την ανάρτηση με το «Tuyo», το εμβληματικό τραγούδι της σειράς Narcos.

Lifestyle
