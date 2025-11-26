Νίκος Κουρής: «Τη συγχωρώ την απιστία, για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Κουρής και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και το πώς αντιμετωπίζει τις ερωτικές σχέσεις. Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι συγχωρεί την απιστία, ενώ ταυτόχρονα μίλησε και για τον 17χρονο γιο του.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης» και «IQ160» ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και αρχικά μίλησε για τη δραματική σειρά του σταθμού που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 22.30.

«Ο Άγης έχει θανατηφόρο εγωισμό, ανάγκη να εκδικηθεί και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Έχει δική του ηθική και χαρακτήρα και όταν δεν τον αποδέχονται πεισμώνει και δεν εγκαταλείπει τον χαρακτήρα του. Δεν έχει κακές προθέσεις ούτε είναι κακός χαρακτήρας, αλλά αυτή είναι η σειρά γι’ αυτό λέγεται παιχνίδια εκδίκησης», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός για τον χαρακτήρα που υποδύεται στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Κουρής μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι είναι μονογαμικός και πώς ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που συγχωρούν την απιστία.

«Εγώ είμαι μονογαμικός άνθρωπος. Δεν είμαι του για πάντα, εξαρχής, δεν πηγαίνω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά είμαι ένας άνθρωπος δεν κάνω πράγματα γενικώς και αορίστως. Ποτέ δεν τα έκανα.

Δεν μου περνάει εύκολα από το μυαλό να κάνω κάτι με μία άλλη γυναίκα. Με εξιτάρει να είμαι με έναν άνθρωπο που με ενδιαφέρει και τον γουστάρω και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Δεν με εξιτάρει να αλλάζω συντρόφους. Μία σχέση δεν είναι βαρετή με φαντασία, στο μυαλό είναι όλα. Οι ρόλοι πρέπει να αλλάζουν σε μία σχέση», εξομολογήθηκε.

«Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να σε απατάει. Εγώ προσωπικά την συγχωρώ την απιστία.

Τα σώματα δεν λένε και τίποτα από μόνα τους ούτε πρέπει κάποιος να δηλώνει πιστός, επειδή είναι μονογαμικός ή επειδή δεν τολμάει να κάνει κάτι, επειδή φοβάται μη χάσει τον άλλον.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μη θες να πας. Βέβαια είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο», δήλωσε ακόμα ο Νίκος Κουρής.

Επίσης, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε και στον Πέτρο, τον 17χρονο γιο του, καρπό του έρωτά του με την ηθοποιό και χορογράφο, Έλενα Τοπαλίδου.

«Ο Πέτρος είναι 17χρονών. Λέμε τα πάντα. Με “σκοτώνει” με το γάντι. Πληγώνομαι, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Πρέπει να μας πληγώνουν τα παιδιά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, εμείς φταίμε για όλα σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί.

Δεν τσακωνόμαστε με ένταση, αλλά υπάρχει μία αντίθεση. Γενικά, εγώ προσπαθώ να τον βοηθήσω και να τον χαλαρώσω και να μην καπελώσω τον εαυτό του. Δεν είμαι πολύ ήπιος, αλλά στον Πέτρο δεν έχω φωνάξει ποτέ. Δεν τον έχω μαλώσει, δυστυχώς. Μάλλον δεν είναι καλό αυτό. (Γελάει). Θέλω να είναι ευτυχισμένος. Να μη λέει ότι δεν του αρέσει τίποτα», δήλωσε για τον γιο του ο Νίκος Κουρής.