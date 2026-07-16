Στην Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του στο Survivor

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος, περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του.

Ο Σταύρος Φλώρος, που κέρδισε το φετινό Survivor και το έπαθλο των 250.000 ευρώ, συνεχίζει με δύναμη τον δύσκολο αγώνα του, έχοντας αφήσει πίσω τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Το ατύχημα συνέβη όταν είχε πάει για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, όπου ξεκίνησε η θεραπεία και η αποκατάστασή του.

Την επιστροφή του στην Ελλάδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρμόσυνη αυτή στιγμή με τους ανθρώπους που τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο αεροδρόμιο. Παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει, το χαμόγελό του δείχνει την αισιοδοξία και τη δύναμη με την οποία συνεχίζει το νέο κεφάλαιο της ζωής του.