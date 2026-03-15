Νίκος Μωραϊτης: «Όποιο τραγούδι κι αν βγει στη Eurovision, ο Akylas με το Ferto θα κάνει σουξέ»

«Η Άννα Βίσση είχε μεγάλη κάμψη, μια περίοδο προσπαθούσαν να βρουν ανθρώπους να της γράψουν τραγούδια και δεν δέχονταν», είπε ο στιχουργός
Νίκος Μωραΐτης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο μίλησε ο Νίκος Μωραϊτης, με τον γνωστό στιχουργό να αναφέρεται εκτός από τα πολιτικά και στο τραγούδι.

«Το τραγούδι είναι η ζωή μου. Αν γράφω για πολιτική, είναι γιατί δεν μπορώ να το βουλώσω», είπε αρχικά ο Νίκος Μωραϊτης.

Ο Νίκος Μωραϊτης είπε στη συνέχεια: «Η Άννα Βίσση είχε μεγάλη κάμψη. Μια περίοδο προσπαθούσαν να βρουν ανθρώπους να της γράψουν τραγούδια και δεν δέχονταν. Η Βίσση ανακάλύψε εκ νέου τον εαυτό της. Από τη στιγμή που δεν θέλησε να απαρνηθεί το ρεπερτόριό της και τον Καρβέλα ως μέντορα και Θεό της, έκανε τα τραγούδια του καινούρια».

Ο Νίκος Μωραϊτης ανέφερε επίσης: «Όποιο τραγούδι κι αν βγει στη Eurovision, ο Ακύλας με το Ferto θα κάνει σουξέ. Το τραγούδι του Ακύλα περιγράφει την καταναλωτική κοινωνία και παράλληλα απευθύνεται στη μητέρα του, λέγοντας ότι θα της φέρει όσα δεν είχαν. Το Ferto καταφέρνει να είναι άρτιο, σατιρικό, επίκαιρο και ευαίσθητο».

