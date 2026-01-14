Νίκος Μουτσινάς: Σχόλια και αντιδράσεις μετά την άρνηση του καλλιτέχνη για δηλώσεις μπροστά στην κάμερα

Ο Νίκος Μουτσινάς απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που είχαν προσκληθεί στο θέατρο Βέμπο, για την κοπή της βασιλόπιτας από τους συντελεστές της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς». Όπως αναφέρθηκε μέσα από το «Breakfast@Star», το πρωί της Τετάρτης (14-01-2025) ο ηθοποιός και παρουσιαστής, αρνήθηκε με ευγενικό τρόπο, όταν τον πλησίασαν δημοσιογράφοι.

Αν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί και συντελεστές μίλησαν στους δημοσιογράφους, ο Νίκος Μουτσινάς απέφυγε να το κάνει δηλώσεις, λέγοντας πως «δεν έχει κάτι να πει», μια στάση που προκάλεσε έκπληξη και δυσαρέσκεια στο πάνελ της εκπομπής.

«Μας μίλησαν όλοι, εκτός από τον Νικολάκη. Δεν ήθελε. Με πολλή ευγένεια, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα έτσι; Ο άνθρωπος είπε ότι “δεν έχω κάτι να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχω κάτι να πω, δεν θα ήθελα να κάνω δηλώσεις», είπε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε: «Εμένα αυτό τώρα με προβληματίζει ρε παιδί μου τώρα, γιατί λες… πρεμιέρα είναι και λοιπά. Είναι μια πρεμιέρα. Έχεις τόσα να πεις στον κόσμο. Δηλαδή έχεις να επικοινωνήσεις πράγματα. Σκέφτομαι, για ποιο λόγο ο Νίκος Μουτσινάς… Δηλαδή πόσο πληγωμένος πρέπει να είναι από την τηλεόραση αυτός ο άνθρωπος;

Πόσο πρέπει να έχει ενοχληθεί; Ή από όλους εμάς που είμαστε στην τηλεόραση, μέσα από τον σχολιασμό, μέσα από το οτιδήποτε… Γιατί παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε σίγουρα την τηλεόραση τόσο πολύ, γιατί είχε εκπομπή που ήταν πλαισιωμένη με αποσπάσματα της τηλεόρασης. Είναι λίγο οξύμωρο όλο αυτό».

«Εμείς καλεστήκαμε έτσι; Δεν είδαμε φως και μπήκαμε. Κάποιος μας κάλεσε», είπε με τη σειρά της η Ελένη Χατζίδου.

«Ξέρεις τι σκέφτομαι; Ίσως ρε παιδί μου, επειδή όντως αυτό για τον κόσμο είναι διαφορετικό. Εκτός αν ρε παιδί μου νιώθει ότι ο κόσμος του γύρισε την πλάτη στην τελευταία του έτσι προσπάθεια και σου λέει ξέρεις κάτι; Θα γυρίσω κι εγώ την πλάτη μου στον κόσμο. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί από την τηλεόραση τόσο πολύ και την αγαπούσε τόσο πολύ» σχολίασε επίσης ο Ετεοκλής Παύλου.