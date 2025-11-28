Νίκος Οικονομόπουλος: Είμαι κυριολεκτικά παραδομένος στον Χριστό, θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα για την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και μίλησε για την καριέρα, την πίστη του και τις δηλώσεις στήριξης που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ολόκληρη η συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος θα μεταδοθεί την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Μια γεύση όμως δίνει το απόσπασμα που προβλήθηκε την Παρασκευή (28-11-2025).

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα…», αναφέρει αρχικά για την προσωπική του ζωή, ωστόσο προσθέτει έπειτα: «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

Σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος τον ευχαρίστησε και δημόσια για αυτή, επισήμανε σε άλλο σημείο: «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα».

Για την πίστη του, αναφέρει επίσης: «Ποιος θα με καταλάβαινε; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί.

Δεν ξέρω αν το αξίζω αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με κρίνουν. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω».

Με την κυκλοφορία του νέου του music video για το τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια, ο Νίκος Οικονομόπουλος κάνει ένα δυναμικό βήμα, αφιερώνοντας το οπτικοακουστικό του έργο σε μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής και την ανάγκη για απελευθέρωση από δεσμά και κακοποιητικές συμπεριφορές.