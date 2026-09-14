Γιώργος Μαζωνάκης: Σπαρακτικό αντίο από χιλιάδες κόσμου στον σπουδαίο καλλιτέχνη – Αυλαία για το παιδί από τη Νίκαια

Χιλιάδες κόσμος είπε το μεσημέρι της Δευτέρας (14.09.2026) το τελευταίο αντίο στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή έγινε στις 13:00 και ακολούθησε η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.
Η τελευταία πράξη της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη γράφτηκε πριν από μερικά λεπτά στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Η μνήμη του θα είναι πάντα ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την αγάπη που χάρισε απλόχερα στον κόσμο.
Μετά την εξόδιο ακολουθεία στον ιεαρό ναό της Αγίας Τριάδας η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στην τελευταία του κατοικία. Εκεί έφτασε και η οικογένειά του για να του πει στο στερνό αντίο.
Όταν η σορός μεταφερόταν από τον ναό στο όχημα, ο κόσμος χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα και φώναζε «Αθάνατος».
Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρεται στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή του.
Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης βγήκε υποβασταζόμενος από την εκκλησία, ενώ με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε η αδελφή του Μαρία. Η μητέρα του Κλειώ συντετριμμένη και επίσης υποβασταζόμενη, δέχτηκε λόγια παρηγοριάς από τον Ηλία Ψινάκη. Στο πλευρό τους ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη.
Η Έλενα Παπαρίζου παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και βγήκε με βουρκωμένα μάτια από την εκκλησία.
Οι δυο τους ήταν καλοί φίλοι και συνεργάζονταν στο The Voice τα τελευταία δυο χρόνια.
Η Μαρία Μπεκατώρου αγαπούσε και εκτιμούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο YFSF και διατηρούσαν άψογη σχέση εδώ και χρόνια.
Μάλιστα, μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας ο βγήκε συντετριμμένη απο την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, η Νατάσσα Θεοδωρίδου που ήταν εκεί της έκανε μια τρυφερή αγκαλιά παρηγοριάς. Η παρουσιάστρια συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο.
Η εξόδιος ακολουθία έχει ολοκληρωθεί και ενός αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη εξέρχονται από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας δεν αποχωρούν, αλλά περιμένουν εκεί προκειμένου να πουν το «ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους ο Μάρκος Σεφερλής, ο Γιώργος Σαμπάνης και άλλοι.
Σε λίγο η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών
Μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας ο λιγοστός κόσμος που ήταν μέσα στο ναό άρχισε να αποχωρεί.
Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία βγήκε συντετριμμένη απο την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, η Νατάσσα Θεοδωρίδου που ήταν εκεί της έκανε μια τρυφερή αγκαλιά παρηγοριάς.
«Σήμερα με λένε Γιώργο», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Νίκος Κουρκούλης
Ο Μητροπολίτης Αλέξιος στον επικήδιο του είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκινητικά λόγια.
Γνωρίζω πως είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.
Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερή Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου Ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων» (Τάκιτος, 55-120). Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.
Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Leo Buscaglia, 1924-1998).
Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:
«Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους
όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους
μα ποτέ μου δε ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου
γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου (και)
Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά…»
Και γύρισε κι είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός:
Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος του Διγενή Ακρίτα:
«Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια,
κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,
κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει»
Αδελφοί μου αγαπητοί,
Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή τη πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο, αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο· ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας», ανέφερε.
Σε κλίμα οδύνης και με τον κόσμο να δημιουργεί λαοθάλασσα έξω από τον ναό της Αγίας Τριάδας συνεχίζεται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αυτήν την ώρα, έξω από την εκκλησία βρίσκονται εκατοντάδες θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν εκεί για την εξόδιο ακολουθία, μεταξύ άλλων η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Θάνος Πετρέλης, ο Στάθης Αγγελοπουλος, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Θάνος Πετρέλης και πολλοί άλλοι.
Εκεί έδωσαν το «παρών» και και εκπρόσωποι του πολιτικού κοσμου, όπως η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Επίσης βρέθηκαν στην εκκλησία η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης η Ελένη Πετρουλακη και η Μπέτυ Μαγγίρα.
Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πάει στην τελευταία του κατοικία, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα ταφεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον οργανισμό Humanity Greece.
Σημειώνεται ότι από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) οι θαυμαστές του, οι φίλοι του και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται εκεί, καθώς η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκήνυμα.
Όλοι όσοι τον αγάπησαν ήταν εκεί και είπαν δύο λόγια για τον δικό τους Γιώργο Μαζωνάκη
«Ορφάνεψε και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ο κόσμος από ένα καλό παιδί», είπε ο Πέτρος Ίμβιος.
Σε αυτό τον ναό ερχόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθόταν στο αναλόγιο και πάντα θυμόταν την Νίκαια και την Κοκκινιά, είπε ο ιερέας στην εξόδιο ακολουθία.
Στην εκκλησία της Άγιας Τριάδας ο γνωστός τραγουδιστής βαπτίστηκε, ενώ ταυτόχρονα ήταν πάντα το «καταφύγιό» του και την επισκεφτόταν συχνά, καθώς η πίστη του στον Θεό ήταν δυνατή.
Σε λίγο η εξόδιος ακολουθία σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Από το πλάι μπήκαν στον ναό η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς και ο Πάνος Μουζουράκης
Η άφιξη της Πάολας
Συντετριμμένη η ομάδα του The Voice, η Έλενα Παπαρίζου μαζί με την Κική Τσόλκα και ο Πάνος Μουζουράκης με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Χρήστο Μάστορα.
Μαζί τους και ο Νίκος Βουρλιώτης.
Η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως και ο Χρήστος Μάστορας, που ήταν μαζί στο The Voice.
Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε με φορίο χωρίς τις αισθήσεις του και οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
Πρόκειται για έναν άντρα γύρω στα 45 που είχε ένα επιληπτικό επεισόδιο
Η Τροχαία προέβη σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια, λόγω της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον ναό της Αγίας Τριάδας τη Δευτέρα (14.09.2026) και της ταφής του τραγουδιστή που θα ακολουθήσει στο Γ' Νεκροταφείο.
Από το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.
Παράλληλα, από τις 10:00 σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Ο ιερέας του ναού ενημέρωσε τον κόσμο ότι το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 12:00 το μεσημέρι, καθώς στις 13:00 αναμένεται να γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Έτσι οι πόρτες της εκκλησίας θα κλείσουν προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την εξόδιο ακολουθία.
Με αυτοκίνητα ακόμα και πούλμαν έφτασαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, άνθρωποι που αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχαρετήσουν τον 54χρονο καλλιτέχνη. Ορισμένοι κρατούν μηνύματα και φωτογραφίες του τραγουδιστή που αγάπησαν.
Η μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές του αείμνηστου καλλιτέχνη, άρχισε να διαβάσει λίγο μετά τις 10.40 μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα μαύρα, με τον πόνο να αποτυπώνεται στις εκφράσεις του προσώπου και στην κάθε της κίνηση.
Στη Νίκαια, άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Γυναίκα ταξίδεψε από το Μεσολόγγι για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που «έντυσε» χαρές και λύπες της ζωής της
Η σκυλίτσα του τραγουδιστή, η Αρίθα, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε μια ταβέρνα στο Λασίθι. Η Κρήτη ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του και συνήθιζε να την επισκέπτεται
H Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο που είχε καταλάβει το «άστρο» του. Ο καλλιτέχνης ήταν ακόμα μαθητής. Πίστευε στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Ο χρόνος τον δικαίωσε.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με μαύρα ρούχα και λουλούδια στα χέρια, συγκινημένοι από την απώλεια του τραγουδιστή.
Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταδώσει όλα όσα συμβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα. Ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κορυφώνεται.