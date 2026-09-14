Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Σπαρακτικό αντίο από χιλιάδες κόσμου στον σπουδαίο καλλιτέχνη – Αυλαία για το παιδί από τη Νίκαια

Πόνος, δάκρυα και ένα μεγάλο «γιατί» στην κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη
κηδεία Μαζωνάκη
Η Βάσω, η Μαρία, η Κλειώ και ο Μανώλης Μαζωνάκης θρήνησαν τον χαμό του δικού τους Γιώργου NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βασίλης Σακουλέβας , Κώστας Χάλκος , Κλαούντιο Σούμπασι , Μαίρη Καράμπελα
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Χιλιάδες κόσμος είπε το μεσημέρι της Δευτέρας (14.09.2026) το τελευταίο αντίο στον 54χρονο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στενοί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες και απλός κόσμος που ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει τη μνήμη του, έσπευσαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η κηδεία του τραγουδιστή έγινε στις 13:00 και ακολούθησε η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι στιγμές συγκίνησης στη γειτονιά που μεγάλωσε είναι διαδοχικές.

11:39 | 14.09.2026
15:43 | 14.09.2026
Η Μαρία Μπεκατώρου και η Νατάσσα Θεοδωρίδου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
15:37 | 14.09.2026
Η στιγμή που η Μαρία Μπεκατώρου σπάραξε στην αγκαλιά της Νατάσσας Θεοδωριδου
Η αγκαλιά του / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
15:37 | 14.09.2026
15:36 | 14.09.2026
Η Πάολα με δάκρυα στα μάτια είπε το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη
15:27 | 14.09.2026
O Νίκος Κουρκούλης σπάραξε και κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη
15:26 | 14.09.2026
15:19 | 14.09.2026
15:15 | 14.09.2026
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τελευταία πράξη της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη γράφτηκε πριν από μερικά λεπτά στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η μνήμη του θα είναι πάντα ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του και την αγάπη που χάρισε απλόχερα στον κόσμο.

15:12 | 14.09.2026
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο χειροκρότημα από χιλιάδες κόσμου στη Νίκαια
Το φέρετρό του έφτασε και στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας όπου γίνεται και η ταφή
15:07 | 14.09.2026
15:07 | 14.09.2026
Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη
Στιγμιότυπο από την ταφή
15:06 | 14.09.2026
Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη
15:06 | 14.09.2026
15:01 | 14.09.2026
Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στο νεκροταφείο

Μετά την εξόδιο ακολουθεία στον ιεαρό ναό της Αγίας Τριάδας η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών. 

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στην τελευταία του κατοικία. Εκεί έφτασε και η οικογένειά του για να του πει στο στερνό αντίο.

15:01 | 14.09.2026
15:00 | 14.09.2026
14:56 | 14.09.2026
Κοσμοσυρροή και στο νεκροταφείο
Το φέρετρο φτάνει στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας
14:56 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
14:56 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
14:53 | 14.09.2026
14:53 | 14.09.2026
14:53 | 14.09.2026
14:53 | 14.09.2026
14:50 | 14.09.2026
Ο κόσμος χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα

Όταν η σορός μεταφερόταν από τον ναό στο όχημα, ο κόσμος χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα και φώναζε «Αθάνατος».

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:47 | 14.09.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδεύει στην τελευταία του κατοικία

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρεται στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή του.

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:44 | 14.09.2026
Ακολούθησε η έξοδος της οικογένειας από τον ναό

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης βγήκε υποβασταζόμενος από την εκκλησία, ενώ με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε η αδελφή του Μαρία. Η μητέρα του Κλειώ συντετριμμένη και επίσης υποβασταζόμενη, δέχτηκε λόγια παρηγοριάς από τον Ηλία Ψινάκη. Στο πλευρό τους ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη. 

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:44 | 14.09.2026
Η σορός βγήκε από την εκκλησία
14:39 | 14.09.2026
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:39 | 14.09.2026
Η Μαρία Μπεκατώρου
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πλάνταξε στο κλάμα η Μαρία Μπεκατώρου και αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της φίλο
Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους ήταν στο «Your Face Sounds Familiar» όπου μοιράστηκαν πολλές χαρούμενες στιγμές στον αέρα του διαγωνισμού
14:37 | 14.09.2026
H Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:36 | 14.09.2026
Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μαζί στο The Voice
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:34 | 14.09.2026
Ο Χρήστος Μάστορας βγαίνοντας από την εκκλησία
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:34 | 14.09.2026
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου με δάκρυα στα μάτια
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:32 | 14.09.2026
Ο Φοίβος
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
14:32 | 14.09.2026
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είμαι συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του υπό συνθήκες απαράδεκτες»
«Ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
14:31 | 14.09.2026
Ο Δημήτρης Σκουλός με τη σύζυγό του, Τζέλα
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:26 | 14.09.2026
Με τον πόνο «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπό του ο Μάρκος Σεφερλής
14:25 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
14:23 | 14.09.2026
Ο Νίκος Βουρλιώτης συγκλονισμένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
14:22 | 14.09.2026
Ράκος και η Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και βγήκε με βουρκωμένα μάτια από την εκκλησία.

Οι δυο τους ήταν καλοί φίλοι και συνεργάζονταν στο The Voice τα τελευταία δυο χρόνια. 

14:21 | 14.09.2026
14:17 | 14.09.2026
Στιγμές πόνου και οδύνης για τη Μαρία Μπεκατώρου
 

Η Μαρία Μπεκατώρου αγαπούσε και εκτιμούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο YFSF και διατηρούσαν άψογη σχέση εδώ και χρόνια.

 Μάλιστα, μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας ο βγήκε συντετριμμένη απο την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, η Νατάσσα Θεοδωρίδου που ήταν εκεί της έκανε μια τρυφερή αγκαλιά παρηγοριάς. Η παρουσιάστρια συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο. 

NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
14:12 | 14.09.2026
Όλοι δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι το τέλος

Η εξόδιος ακολουθία έχει ολοκληρωθεί και ενός αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη εξέρχονται από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας δεν αποχωρούν, αλλά περιμένουν εκεί προκειμένου να πουν το «ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους ο Μάρκος Σεφερλής, ο Γιώργος Σαμπάνης και άλλοι.

14:08 | 14.09.2026
Νατάσσα Θεοδωρίδου, Φοίβος, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Κουρκούλης, Νίκος Βουρλιώτης, Γιώργος Σαμπάνης
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στο «ύστατο χαίρε» – Συντετριμμένοι Παπαρίζου, Θεοδωρίδου και Ψινάκης
Φορώντας μαύρα και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη
14:07 | 14.09.2026
Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας

Σε λίγο η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών

13:58 | 14.09.2026
Η Μαρία Μπεκατώρου πλάνταξε στο κλάμα

Μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας ο λιγοστός κόσμος που ήταν μέσα στο ναό άρχισε να αποχωρεί.

Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία βγήκε συντετριμμένη απο την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, η Νατάσσα Θεοδωρίδου που ήταν εκεί της έκανε μια τρυφερή αγκαλιά παρηγοριάς. 

13:58 | 14.09.2026
Συντετριμμένος και ο Νίκος Οικονομόπουλος
Ο Νίκος Οικονομόπουλος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
13:53 | 14.09.2026
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου με δάκρυα στα μάτια βγαίνει από την εκκλησία
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
13:50 | 14.09.2026
Όσα είπε η Μαριάννα Λάτση για τον Γιώργο Μαζωνάκη
13:48 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:46 | 14.09.2026
Συγκινούν τα λόγια του Νίκου Κουρκούλη

«Σήμερα με λένε Γιώργο», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Νίκος Κουρκούλης

13:44 | 14.09.2026
Ο Γιώργος Αρσενάκος
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:44 | 14.09.2026
Ο Γιώργος Λεμπέσης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:40 | 14.09.2026
Ο επικήδειος του Μητροπολίτη Αλέξιου

Ο Μητροπολίτης Αλέξιος στον επικήδιο του είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη συγκινητικά λόγια.

«Αδελφοί μου αγαπητοί,

Γνωρίζω πως είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους.

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερή Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου Ιστορικού πως «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων» (Τάκιτος, 55-120). Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: «Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Leo Buscaglia, 1924-1998).
Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε:
«Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους
όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους
μα ποτέ μου δε ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου
γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου (και)
Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά…»

Και γύρισε κι είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός:

Αναβιώνει τώρα εδώ το έπος του Διγενή Ακρίτα:

«Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια,
κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,
κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει»

Αδελφοί μου αγαπητοί,
Πιστεύουμε και κηρύσσουμε ότι προσδοκούμε Ανάσταση και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Με αυτή τη πίστη αποχαιρετούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που ευχόμαστε να είναι ήδη στην αγκαλιά του Θεού. Να βρει ανάπαυση η ψυχή του, να παρηγορηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι του, και δηλώνουμε με ανθρώπινο πόνο, αλλά και με τη σταθερή ελπίδα ότι «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο· ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας», ανέφερε.
 
13:36 | 14.09.2026
Λαοθάλασσα και στο Γ' Κοιμητήριο όπου θα ταφεί ο Γιώργος Μαζωνάκης
13:36 | 14.09.2026
13:32 | 14.09.2026
Ο Stan
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:31 | 14.09.2026
«Όλοι μας πενθούμε», είπε ο Πάνος Κιάμος
13:31 | 14.09.2026
Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Γιώργος Λιανός
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:31 | 14.09.2026
Ο Βασίλης Μπισμπίκης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:29 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:19 | 14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης
Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση»
«Το τελευταίο λαϊκό είδωλο» έγραψε ο σπουδαίος συνθέτης για τον τραγουδιστή
13:19 | 14.09.2026
Όλη η Ελλάδα λέει «αντίο» στο «Παιδί της νύχτας»

Σε κλίμα οδύνης και με τον κόσμο να δημιουργεί λαοθάλασσα έξω από τον ναό της Αγίας Τριάδας συνεχίζεται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Αυτήν την ώρα, έξω από την εκκλησία βρίσκονται εκατοντάδες θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν εκεί για την εξόδιο ακολουθία, μεταξύ άλλων η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Θάνος Πετρέλης, ο Στάθης Αγγελοπουλος, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Θάνος Πετρέλης και πολλοί άλλοι. 

Εκεί έδωσαν το «παρών» και και εκπρόσωποι του πολιτικού κοσμου, όπως η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης βρέθηκαν στην εκκλησία η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης η Ελένη Πετρουλακη και η Μπέτυ Μαγγίρα.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πάει στην τελευταία του κατοικία, στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα ταφεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.    Παράκληση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον οργανισμό Humanity Greece.

Σημειώνεται ότι από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) οι θαυμαστές του, οι φίλοι του και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται εκεί, καθώς η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκήνυμα.

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:17 | 14.09.2026
Ο Νίκος Κουρκούλης λύγισε και ξέσπασε σε δάκρυα για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη
Ο Νίκος Κουρκούλης / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
13:13 | 14.09.2026
Συγκινούν τα λόγια των φίλων του

Όλοι όσοι τον αγάπησαν ήταν εκεί και είπαν δύο λόγια για τον δικό τους Γιώργο Μαζωνάκη

13:12 | 14.09.2026
Ο Νίκος Κουρκούλης
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:11 | 14.09.2026
Ο Ηλίας Ψινάκης
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:08 | 14.09.2026
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
13:07 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
13:07 | 14.09.2026
Και ο Άδωνις Γεωργιάδης στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης: «Συγγνώμη στην οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ένα νέο πλαίσιο που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης
13:06 | 14.09.2026
Ο Πέτρος Ίμβριος πονά για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ορφάνεψε και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ο κόσμος από ένα καλό παιδί», είπε ο Πέτρος Ίμβιος. 

13:04 | 14.09.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
13:03 | 14.09.2026
O Xρήστος Μάστορας έξω από τον ναό
13:01 | 14.09.2026
Σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία

Σε αυτό τον ναό ερχόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθόταν στο αναλόγιο και πάντα θυμόταν την Νίκαια και την Κοκκινιά, είπε ο ιερέας στην εξόδιο ακολουθία.

13:01 | 14.09.2026
Η Μπέττυ Μαγγίρα
12:54 | 14.09.2026
Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ο κόσμος παραμένει έξω από τον ναό
12:54 | 14.09.2026
Στη εκκλησία έφτασε και ο Ηλίας Ψινάκης
12:53 | 14.09.2026
Ο κόσμος παραμένει έξω από τον ναό
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:53 | 14.09.2026
12:53 | 14.09.2026
Ο Πέτρος Ίμβριος
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:51 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:51 | 14.09.2026
Ο Πάνος Κιάμος
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:50 | 14.09.2026
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στον αγαπημένο ναό του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην εκκλησία της Άγιας Τριάδας ο γνωστός τραγουδιστής βαπτίστηκε, ενώ ταυτόχρονα ήταν πάντα το «καταφύγιό» του και την επισκεφτόταν συχνά, καθώς η πίστη του στον Θεό ήταν δυνατή. 

12:49 | 14.09.2026
Η Νάντια Γιαννακοπούλου
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:48 | 14.09.2026
Ο Χάρης Δούκας
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:48 | 14.09.2026
Η Μαριάννα Λάτση
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:48 | 14.09.2026
Ο Τάκης Ζαχαράτος
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:42 | 14.09.2026
Ο Μάρκος Σεφερλής
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:41 | 14.09.2026
Ο Γιάννης Βαρδής και η Έλενα Παπαρίζου
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:40 | 14.09.2026
O Nίκος Βέρτης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:39 | 14.09.2026
Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
12:38 | 14.09.2026
Στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας έφτασε και ο Τάκης Ζαχαράτος
12:37 | 14.09.2026
O Bασίλης Σακουλέβας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις

Σε λίγο η εξόδιος ακολουθία σε στενό οικογενειακό κύκλο.

12:36 | 14.09.2026
O Kώστας Μαρτάκης
12:36 | 14.09.2026
Η άφιξη του Γιώργου Σαμπάνη
12:35 | 14.09.2026
O Γιώργος Σαμπάνης συντετριμμένος
12:33 | 14.09.2026
Πόνος και θλίψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Από το πλάι μπήκαν στον ναό η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς και ο Πάνος Μουζουράκης

12:32 | 14.09.2026
Ο Γιιώργος Λιανός
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:32 | 14.09.2026
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:31 | 14.09.2026

Η άφιξη της Πάολας

12:30 | 14.09.2026
Εκατοντάδες άνθρωποι στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη
12:27 | 14.09.2026
Συντετριμμένη η ομάδα του The Voice

Συντετριμμένη η ομάδα του The Voice, η Έλενα Παπαρίζου μαζί με την Κική Τσόλκα και ο Πάνος Μουζουράκης με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Χρήστο Μάστορα.

Μαζί τους και ο Νίκος Βουρλιώτης.

12:26 | 14.09.2026
Και ο Γιώργος Καπουτζίδης στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
12:25 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:24 | 14.09.2026
Αυτή την ώρα μόνο η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στον ναό
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:21 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:20 | 14.09.2026
H Όλγα Κεφαλογιάννη
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:18 | 14.09.2026
Οι κριτές του The Voice στη Νίκαια

Η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως και ο Χρήστος Μάστορας, που ήταν μαζί στο The Voice.

12:18 | 14.09.2026
Η Βάσω Μαζωνάκη συντετριμμένη διάβασε τα γράμματα που του άφησαν οι θαυμαστές του έξω από την εκκλησία
Η Βάσω Μαζωνάκη
Βάσω Μαζωνάκη: Η στιγμή που διαβάζει μηνύματα του κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Απαρηγόρητη η Βάσω Μαζωνάκη στο λαϊκό προσκύνημα
12:16 | 14.09.2026
Λιποθυμίες έξω από την εκκλησία

Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε με φορίο χωρίς τις αισθήσεις του και οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για έναν άντρα γύρω στα 45 που είχε ένα επιληπτικό επεισόδιο

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
12:15 | 14.09.2026
H Ραλλία Χρηστίδου
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:10 | 14.09.2026
O Θάνος Πετρέλης μίλησε συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη
12:09 | 14.09.2026
Η Αμαρυλλίς και ο Κώστας Ματσίκας
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:08 | 14.09.2026
Ο Θάνος Πετρέλης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
12:08 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
12:07 | 14.09.2026
Θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη χόρεψαν ζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
12:05 | 14.09.2026
O Δήμος Αναστασιάδης
12:05 | 14.09.2026
12:04 | 14.09.2026
Ο κόσμος βγήκε από την εκκλησία για να παραμένει στον ναό μόνο η οικογένεια
11:57 | 14.09.2026
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Τροχαία προέβη σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια, λόγω της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον ναό της Αγίας Τριάδας τη Δευτέρα (14.09.2026) και της ταφής του τραγουδιστή που θα ακολουθήσει στο Γ' Νεκροταφείο.

Από το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Παράλληλα, από τις 10:00 σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

11:56 | 14.09.2026
Θαυμαστές του πήγαν με πανό «Όσο ζω Μαζώ»
11:56 | 14.09.2026
Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
11:56 | 14.09.2026
O Hλίας Βρεττός
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
11:50 | 14.09.2026
Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 12:00

Ο ιερέας του ναού ενημέρωσε τον κόσμο ότι το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 12:00 το μεσημέρι, καθώς στις 13:00 αναμένεται να γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι οι πόρτες της εκκλησίας θα κλείσουν προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την εξόδιο ακολουθία.

11:48 | 14.09.2026
Ο Χάρης Λεμπιδάκης και ο Νίκος Κοκλώνης
11:46 | 14.09.2026
Πάολα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Πάολα στο λαϊκό προσκύνημα – Μαζί της ο πρώην σύζυγος και ο νυν σύντροφός της
Η Πάολα μπήκε στην εκκλησία χωρίς να κάνει δηλώσεις, συντετριμμένη από την απώλεια του αγαπημένου φίλου της
11:40 | 14.09.2026
Η Ελένη Καρουσάκη έστειλε στεφάνι για τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη
11:29 | 14.09.2026
O Στάθης Αγγελόπουλος πήγε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:28 | 14.09.2026
O Στάθης Αγγελόπουλος
11:26 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
11:24 | 14.09.2026
Η Πάολα συνοδευόταν από τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη
11:22 | 14.09.2026
Ο Όμιλος ΑΝΤ1 έστειλε στεφάνι για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη
11:21 | 14.09.2026
11:20 | 14.09.2026
O κόσμος πήγε να πει «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με λουλούδια στα χέρια
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
11:17 | 14.09.2026
H Πάολα πήγε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της συνάδελφο
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
11:16 | 14.09.2026
11:16 | 14.09.2026
Όσοι τον γνώριζαν πήγαν να του πουν το τελευταίο «αντίο»
11:14 | 14.09.2026
O κόσμος αποχαιρετά με όμορφα λόγια τον Γιώργο Μαζωνάκη
11:07 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:07 | 14.09.2026
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
11:00 | 14.09.2026
Στεφάνια και μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
10:59 | 14.09.2026
Ο ΜΙλτος Πασχαλίδης
Γιώργος Μαζωνάκης: Τον αποχαιρέτησε ο Μίλτος Πασχαλίδης με το «ανήκω σε μένα» – «Γεια σου Γιωργάρα»
Είναι γεγονός ότι από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σπεύσει να τιμήσουν την μνήμη του
10:52 | 14.09.2026
Ασταμάτητη η ροή του κόσμου

Με αυτοκίνητα ακόμα και πούλμαν έφτασαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, άνθρωποι που αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποχαρετήσουν τον 54χρονο καλλιτέχνη. Ορισμένοι κρατούν μηνύματα και φωτογραφίες του τραγουδιστή που αγάπησαν.

10:46 | 14.09.2026
Συντετριμμένη η Βάσω Μαζωνάκη

Η μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές του αείμνηστου καλλιτέχνη, άρχισε να διαβάσει λίγο μετά τις 10.40 μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα μαύρα, με τον πόνο να αποτυπώνεται στις εκφράσεις του προσώπου και στην κάθε της κίνηση.

10:42 | 14.09.2026
«Ήρθα από το Μεσολόγγι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Στη Νίκαια, άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Γυναίκα ταξίδεψε από το Μεσολόγγι για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που «έντυσε» χαρές και λύπες της ζωής της

10:40 | 14.09.2026
Αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η σκυλίτσα του τραγουδιστή, η Αρίθα, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε μια ταβέρνα στο Λασίθι. Η Κρήτη ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του και συνήθιζε να την επισκέπτεται

10:37 | 14.09.2026
Η πρώτη δασκάλα φωνητικής του Γιώργου Μαζωνάκη

H Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο που είχε καταλάβει το «άστρο» του. Ο καλλιτέχνης ήταν ακόμα μαθητής. Πίστευε στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Ο χρόνος τον δικαίωσε.

10:34 | 14.09.2026
10:15 | 14.09.2026
Λαοθάλασσα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας

Άνθρωποι κάθε ηλικίας αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με μαύρα ρούχα και λουλούδια στα χέρια, συγκινημένοι από την απώλεια του τραγουδιστή.  

10:14 | 14.09.2026
Χριστίνα Πολίτη και Γιώργος Μαζωνάκης
Χριστίνα Πολίτη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έλεγε τι έκανε, σε άφηνε να τον πλησιάσεις όσο ήθελε εκείνος
«Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο ότι αρχίσαμε να μπερδεύουμε τη ζωή του με τον τρόπο που έφυγε» είπε η Χριστίνα Πολίτη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
10:13 | 14.09.2026
Οι δυο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι
Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατό του – Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική
Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το πότε τραβήχτηκε και πότε διαγράφθηκε η φωτογραφία που δείχνει τον τραγουδιστή, χωρίς τις αισθήσεις του - Τα κρίσιμα στοιχεία των ερευνών
10:13 | 14.09.2026
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη λαϊκή αγρυπνία – «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου»
Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, διακρίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
10:12 | 14.09.2026
Πέτρος Πολυχρονίδης
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε τι του ειχε πει ο καλλιτέχνης το 1984 – «Εδώ κάνουμε τέχνη»
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έγινε μετά καλλιτέχνης, γεννήθηκε», έγραψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης
10:10 | 14.09.2026
Ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια
Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Nivo στη λαϊκή αγρυπνία – Όλοι οι διάσημοι που τον αποχαιρέτησαν
Η Αντζελα Δημητρίου έδειχνε συντετριμμένη - Όλοι είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για τον Γιώργο Μαζωνάκη
10:07 | 14.09.2026

Καλημέρα σας, το newsit.gr θα σας μεταδώσει όλα όσα συμβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα. Ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κορυφώνεται. 

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