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Νίκος Οικονομόπουλος: Η ενόχληση με συνεργάτες του ενώ ερμήνευσε το «Κοίτα να μαθαίνεις» σε συναυλία του

Η μεγάλη επετειακή συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στη Λαμία για τα 20 χρόνια του στη δισκογραφία, συγκέντρωσε στο γήπεδο χιλιάδες θεατές
Νίκος Οικονομόπουλος
Νίκος Οικονομόπουλος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος την Παρασκευή (04-09-2026) στη Λαμία, ήταν αυτό που προκάλεσε τις πειρσσότερες συζητήσεις στα social media και όχι μόνο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή, όταν άρχισε να κάνει νοήματα σε συνεργάτες του για να διορθώσουν κάτι που τον ενοχλούσε.

Ήταν η ώρα που ο Νίκος Οικονομόπουλος τραγουδούσε το «Κοίτα να μαθαίνεις» στη συναυλία του. Σε στιγμιότυπα που κατέγραψαν θεατές, φαίνεται αρχικά να έχει εκνευριστεί. Χωρίς να σταματήσει να τραγουδά, κουνούσε τα χέρια του, δείχνοντας στα άτομα της παραγωγής τι έπρεπε να κάνουν.

«Κλείστε τα», ακούστηκε να λέει κάποια στιγμή ο τραγουδιστής, ωστόσο δεν έγινε αντιληπτό τι ακριβώς προκάλεσε τον εκνευρισμό του. Το σύντομο βίντεο καταγράφει μόνο μερικά δευτερόλεπτα από τη στιγμή της έντασης, χωρίς να αποκαλύπτει όσα είχαν προηγηθεί. Αμέσως μετά συνέχισε και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του.

O Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη συναυλία στο ΔΑΚ «Αθανάσιος Διάκος» μπροστά σε πλήθος κόσμου. Τα τοπικά μέσα περιέγραψαν μια ιδιαίτερα θερμή βραδιά, με το κοινό να τραγουδά μαζί του τις μεγάλες επιτυχίες του.

@vasiaver

Δεν νευριάζω ποτέ γενικά 😂#oikonomopoulos #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος – Vasiaver
@ssofikonst

#oikonomopoulos #lamia #nevra

♬ πρωτότυπος ήχος – Sophie

Το στάδιο ήταν κατάμεστο και το κέφι έμεινε αμείωτο μέχρι το τέλος της βραδιάς. Επρόκειτο για ένα επετειακό live για τα 20 χρόνια του καλλιτέχνη στη δισκογραφία.

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