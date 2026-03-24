Νίκος Ορφανός: Μόλις έμαθα ότι έχω όγκο στον εγκέφαλο ενημέρωσα τον γιο και τη γυναίκα μου, τους είπα θα το παλέψουμε

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Ορφανός και αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε πρόσφατα.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (24.03.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο, τονίζοντας ότι μόλις έγινε η διάγνωση ενημέρωσε τον γιο και τη σύζυγό του. Μάλιστα, ο Νίκος Ορφανός πήρε το παιδί του στην κλινική της Γερμανίας όπου χειρουργήθηκε για του δώσει ένα δυνατό μάθημα ζωής.

«Το είπα κατευθείαν στην οικογένεια, μόλις έγινε η διάγνωση και πήγα στους δύο πρώτους γιατρούς και απέκτησα πλήρη εικόνα. Τους μάζεψα και τον γιο μου και τη γυναίκα μου και τους είπα “έχω αυτό, θα το διαχειριστούμε έτσι, θα το παλέψουμε”. Ο γιος μου ήρθε μαζί μου στη Γερμανία με τη μαμά του. Στην κλινική, έμεινε μαζί μου τις πρώτες πέντε μέρες, είδε όλη τη διαδικασία, γιατί ήθελα να του δείξω πώς πρέπει και αυτός στο μέλλον να χειρίζεται κάθε του δύσκολη στιγμή», εξομολογήθηκε ο Νίκος Ορφανός.

«Πήγα στη Γερμανία για το χειρουργείο, είχα μεγάλη τύχη. Αυτό ήταν ένας όγκος, όχι καρκινικός, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Δηλαδή αν δεν χειρουργούνταν σωστά, ήταν τόσο κρίσιμο που θα μπορούσε να καταρρεύσει όλος ο οργανισμός», ανέφερε για το πρόβλημα της υγείας του και το γεγονός ότι έκανε την απαραίτητη επέμβαση στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε με όμορφα λόγια στον γιατρό του, τονίζοντας ότι τον ενθάρρυνε να δει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.

«Είχα τη μεγάλη τύχη να αφεθώ σε έναν καταπληκτικό χειρουργό, σε ένα πολύ εξειδικευμένο κέντρο. Δεν είμαι ντε και καλά υπέρ του να φεύγει ο κόσμος έξω, έτυχε…

Και δεν με έκανε να δω πολύ διαφορετικά τα πράγματα, με ενθάρρυνε να τα δω έτσι, όπως τριβελίζανε λίγο στο μυαλό μου. Δηλαδή αυτό που σου είπα. Να καταλάβω ότι ξέρεις, ωραίες οι δουλειές, οι ψευδαισθήσεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας κάνει να νομίζουμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας, αλλά δεν επικοινωνούμε», δήλωσε ο Νίκος Ορφανός.