Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας: Η τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του και το αγοράκι τους

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά, με την σύζυγο του γνωστού ηθοποιού να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος, και η σύζυγός του, δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο στα social media γράφοντας: «Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν τον ερχομό του μωρού, ο ηθοποιός είχε κάνει δηλώσεις στις κάμερες, χωρίς να αποκαλύψει το φύλο του μωρού τους και τονίζοντας πως θα βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του τοκετού.

«Θα είμαι αυστηρός όσο πρέπει με το παιδάκι αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω. Το φύλο του μωρού δεν το λέμε ακόμα. Στον τοκετό θα είμαι μέσα. Εκεί υπάρχεις άγχος σίγουρα», είχε αναφέρει ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και στις 29/1/2026 έφεραν στον κόσμο το πανέμορφο αγοράκι τους.