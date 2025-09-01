Νίκος Χατζόπουλος: «Έχω αποδεχτεί το παρελθόν, με ό,τι καλό ή κακό, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το αλλάξω»

Ο ηθοποιός Νίκος Χατζόπουλος παραχώρησε μία νέα συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής και στη Μυρτώ Λοβέρδου και μίλησε για τα ερωτήματα που θέτει το έργο «Οιδίποδα» του Γιάννη Χουβαρδά, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν κάνει απολογισμούς και αποδέχεται το παρελθόν.

Ο Νίκος Χατζόπουλος στην συνέντευξη του μίλησε για τις εμπειρίες που έχει ζήσει κατά την διάρκεια της ζωής του και τα μαθήματα που έχει πάρει από αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντα αφηνόμουν στη συγκυρία. Δεν είμαι από αυτούς που ζητούν στην πορεία της ζωής τους να δικαιολογήσουν κάθε βήμα, που έχουν έναν απώτερο στόχο. Ούτε να θεωρήσω υπεύθυνες κάποιες πράξεις για το πώς είμαι τώρα, πού πάω. Έχω αποδεχτεί το παρελθόν, με ό,τι καλό ή κακό. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το αλλάξω. Πιστεύω στη συγκυρία αλλά και στο πότε μπορείς να λες ναι ή όχι» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο έμπειρος καλλιτέχνης.

«Δεν είμαστε έρμαια των καταστάσεων. Κάνουμε τις επιλογές μας, αλλά έχει μεγάλη σημασία η συγκυρία υπό την έννοια με ποιες τροχιές ανθρώπων θα διασταυρωθείς τυχαία στη ζωή σου και πώς μπορείς να αφήσεις να σε παρασύρει μια τροχιά, πάντα με βάση κάποιες αρχές, επιθυμίες ή ένστικτά σου».

«Οπότε δεν πολυασχολούμαι με απολογισμούς. Καλοδέχομαι ή απορρίπτω επίσης κάποια πράγματα που μου τυχαίνουν, πάω με αυτά ή τα αποφεύγω» πρόσθεσε, ακόμα, ο Νίκος Χατζόπουλος στη νέα του συνέντευξη.