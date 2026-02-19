Νίκος Υποφάντης: «Έφαγε 17 μήνες φυλακή επειδή άγγιξε το παιδί και την οικογένειά μου»

Ο Νίκος Υποφάντης έκανε σήμερα δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και αποκαλύπτοντας ότι κάποιος που παρενόχλησε την οικογένειά του στα social media μπήκε στη φυλακή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Νίκος Υποφάντης, είπε αρχικά: «Ο κάθε ένας διαχειρίζεται πολύ διαφορετικά μια απώλεια ενός δικού του ανθρώπου. Ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρέτησε τη μητέρα του μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα, ήταν κάτι πολύ προσωπικό και πολύ δύσκολο».

«Καλό είναι να μη συμβεί σε κανέναν από εμάς, τη στιγμή που είμαστε στον αέρα να μαθαίνουμε ότι έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος. Φαινόταν εκείνη τη μέρα ότι κάτι του έχει συμβεί, ήταν συναισθηματικά φορτισμένος και γι’ αυτό στο τέλος έσπασε», πρόσθεσε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος.

Κλείνοντας, ο Νίκος Υποφάντης ανέφερε: «Πολλές φορές έχω δεχτεί αρνητικά σχόλια από τα social media που με σφάζανε και με καίγανε. Ένας από αυτούς, ένας αφανής πληκτρολογούντας του διαδικτύου, έφαγε 17 μήνες φυλακή, επειδή άγγιξε το παιδί και την οικογένειά μου. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο, ήθελα να τον δω πώς είναι φατσικά».