Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι έρχονται στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα χολιγουντιανής ταινίας

Δύο αστέρες του Χόλιγουντ, ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Κίλιαν Μέρφι, αναμένονται το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα και την Κέρκυρα, για τα γυρίσματα ταινίας που υπογράφει ο σκηνοθέτης του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κέλλυς Χεινοπώρου για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πρόκειται για ταινία της Paramount με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ. Στα τέλη Μαρτίου θα έρθουν στην Κέρκυρα τα συνεργεία και σε δεύτερο χρόνο ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Κίλιαν Μέρφι, οι οποίοι συμπρωταγωνιστούν.

Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει ο τίτλος της ταινίας, η οποία θα γυριστεί σε Αθήνα και Κέρκυρα. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες στην Αθήνα και άλλες τρεις στην Κέρκυρα.

Η ταινία θα είναι περιπέτεια και θα έχει να κάνει με υπόθεση που διαδραματίζεται σε φυλακές. Για τον Ντάνιελ Κρεγκ δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε έρθει και για το «Knives Out-Glass Onion», που μέρος του είχε γυριστεί στις Σπέτσες.

Στο καστ της ταινίας θα είναι και ο Άρης Παπαργυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.