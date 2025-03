Ντονατέλα Βερσάτσε: Το παρασκήνιο της αποχώρησης – Ποιοι και γιατί την έδιωξαν και της απαγόρευσαν να χρησιμοποιεί το Versace

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, έπειτα από 27 χρόνια στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Versace, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί από το τιμόνι του διάσημου ιταλικού οίκου μόδας σηματοδοτώντας το the end of an era για τον ιταλικό οίκο μόδας που ίδρυσαν τα αδέλφια της, Τζιάνι και Σάντο Βερσάτσε, το 1978.

Παρότι η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχωρεί από τον ρόλο της creative director της Versace για να γίνει chief ambassador του οίκου με τον Dario Vitale του Miu Miu να αναλαμβάνει καθήκοντα δημιουργικού διευθυντή την 1η Απριλίου, πολλοί μιλούν για ένα σχέδιο να την πετάξουν έξω από το διάσημο brand.

«Η ενίσχυση της νέας γενιάς σχεδιαστών ήταν πάντα σημαντική για μένα. Είμαι ενθουσιασμένη που ο Ντάριο Βιτάλε θα ενταχθεί στην ομάδα μας και ανυπομονώ να δω τη Versace μέσα από νέα μάτια. Θέλω να ευχαριστήσω την απίστευτη ομάδα σχεδιαστών και όλους τους συνεργάτες της Versace με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να συνεχίσω την κληρονομιά του αδελφού μου Τζιάνι. Αυτός ήταν η πραγματική ιδιοφυΐα, αλλά ελπίζω να έχω κάποιο από το πνεύμα και τη θέλησή του. Στον νέο μου ρόλο ως chief brand ambassador, θα παραμείνω η πιο παθιασμένη φαν της Versace. Η Versace είναι στο DNA μου και πάντα στην καρδιά μου» έγραψε σε ανάρτησή της στα social media» έγραψε η Ντονατέλα στο Instagram ανακοινώνοντας της αποχώρησή της.

Ο Ντάριο Βιτάλε, από την πλευρά του, δήλωσε τα εξής: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ενταχθώ στη Versace ως chief creative officer και να αποτελώ μέρος αυτού του ιδιαίτερου και ισχυρού οίκου πολυτελείας που δημιούργησαν ο Τζιάνι και η Ντονατέλα. Ο οίκος Versace έχει μια μοναδική κληρονομιά που διαρκεί δεκαετίες και έχει διαμορφώσει την ιστορία της μόδας. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στην Ντονατέλα για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και για την ακούραστη αφοσίωσή της στο εξαιρετικό brand που είναι η Versace σήμερα. Είναι προνόμιο να συμβάλλω στην ανάπτυξη του μέλλοντος της Versace και στην παγκόσμια επίδρασή της μέσα από το όραμα, την εμπειρία και την αφοσίωσή μου».

Ωστόσο, δημοσίευμα της Page Six αποκαλύπτει για το παρασκήνιο της αποχώρησής της κι ένα καλά ενορχηστρωμένο σχέδιο για να την διώξουν από την Versace – την εταιρεία που ίδρυσε ο αδερφός της Gianni – μετά τη σύγκρουσή της με τον John D. Idol, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, εν μέσω της κατακόρυφης πτώσης των πωλήσεων.

«Η Ντονατέλα είναι το μόνο άτομο που προσέλκυσε οποιονδήποτε στην Versace» δήλωσε στο Page Six ένας γνώστης της μόδας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Προσπαθούν να την κάνουν αποδιοπομπαίο τράγο για όλα τα προβλήματα, ενώ οποιοσδήποτε από γνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στην κακή διαχείριση».

Το ban από τα νέα αφεντικά του οίκου

Η Ντονατέλα, όπως δήλωσαν πηγές της βιομηχανίας της μόδας στο Page Six, απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιεί το όνομα της οικογένειάς της για οποιοδήποτε άλλο brand μπορεί να λανσάρει. Και σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψε όταν η Versace πωλήθηκε στην Capri Holdings του Idol το 2018, δεν θα σχεδιάζει επίσης ρούχα για άλλη εταιρεία.

Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν την κατιούσα όταν ο Emmanuel Gintzburger ανέλαβε τη θέση του CEO της Versace λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Page Six, καθώς η Ντονατέλα αισθάνθηκε ότι εκδιώχθηκε σκόπιμα από την εταιρεία που φέρει το όνομα της οικογένειάς της. «Ήταν δεδομένο από την πρώτη μέρα ότι η Capri ήθελε να της κόψει τα φτερά» δήλωσε ο ειδικός της μόδας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Ντονατέλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με την εταιρεία για την αναζήτηση διαδόχου, σύμφωνα με το Page Six, και είναι αυτή που έβαλε το όνομα του Vitale στο παιχνίδι – αλλά «είχαν αρχίσει να την υπονομεύουν». Ούτε η δημιουργική της κατεύθυνση δεν γινόταν σεβαστή. Μπήκε σε αυτή τη συνεργασία με μεγάλες προσδοκίες και έκανε αυτό που θεωρούσε καλύτερο. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με ένα σχέδιο διαδοχής, αλλά τα στελέχη της Capri δεν την σέβονταν ως άνθρωπο, πόσο μάλλον ως Versace και ως οραματιστή. Εκείνη ήθελε να προστατεύσει την οικογένειά της και την κληρονομιά της. Αλλά οι άλλοι δεν έδιναν δεκάρα».

Στο τέλος, η Ντονατέλα ήταν «στο έλεος της Capri» δήλωσε μια πηγή. «Δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το επώνυμό της. Δεν θα μπορεί καν να σχεδιάζει ρούχα. Τελεία και παύλα».

Η ιστορία του οίκου Versace

Ο Gianni Versace ξεκίνησε το ομώνυμο brand το 1978 στο Μιλάνο και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα αγαπημένο brand της βιομηχανίας, που αγαπήθηκε από τη Vogue και τους γνώστες της μόδας. Είναι γνωστός ως ο νονός της εποχής των supermodel της δεκαετίας του ’90 – έχοντας βοηθήσει να αναδείξει αστέρια της πασαρέλας όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Λίντα Ευαγγελίστα και η Κρίστι Τέρλινγκτον σε είδωλα των διαφημίσεων και των επιδείξεων στην πασαρέλα του.

Ένα σημάδι του πόσο αγαπητός ήταν ο Gianni ήταν πως η πιο διάσημη πελάτισσά του και φίλη του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, παρευρέθηκε στην κηδεία του μετά τη δολοφονία του από τον Άντριου Κούναναν το 1997 στο Μαϊάμι.

Ο σχεδιαστής άφησε πίσω του μια αυτοκρατορία 800 εκατομμυρίων δολαρίων, με το 50% αυτής να πηγαίνει στην κόρη της Ντονατέλα, Αλέγκρα. Ένα άλλο 30% πήγε στον αδερφό του Gianni, Σάντο και το υπόλοιπο στην Ντονατέλα, η οποία ανέλαβε το τιμόνι της εταιρείας, βγήκε από τη σκιά του αδερφού της και κυριάρχη στη μόδα για 30 χρόνια.

«Έγινε μια πραγματικά αγαπημένη φιγούρα στη μόδα, κυρίως επειδή είναι ο εαυτός της» δήλωσε στο Page Six η ιστορικός μόδας Νάνσι ΜακΝτόνελ, συγγραφέας του βιβλίου «Empresses of Seventh Avenue».

Η Ντονατέλα έντυσε κάθε διασημότητα – από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέχρι την Κιμ Καρντάσιαν, την Χάλι Μπέρι και την Γκουίνεθ Πάλτροου. Ίσως το πιο διάσημο κομμάτι της, ήταν το διάφανο πράσινο φόρεμα που φόρεσε η Τζένιφερ Λόπεζ στα Grammy του 2000. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που οδήγησε στη δημιουργία του Google Images, επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έψαχναν στο διαδίκτυο για φωτογραφίες της.

Οι απαιτήσεις νέας διοίκησης και το «καρφί» της Ντονατέλα

Μέχρι την εποχή που η Capri αγόρασε το brand, ήταν ένα από τα πιο γνωστά ονόματα μόδας στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο, οι τριβές ήταν ήδη εμφανείς. Τα ιταλικά στελέχη αναφέρονταν στον Idol ως «αμερικανικό καουμπόη», σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία ανέφερε ότι ήθελε «ρούχα που ήταν περισσότερο Palm Beach παρά South Beach».

Κι ενώ το brand ήταν γνωστό για το λογότυπο με τη μέδουσα, που δημιούργησε ο ίδιος ο Gianni, ο Idol λέγεται ότι πίεσε τη Ντονατέλα να δημιουργήσει ένα μονόγραμμα Versace παρόμοιο με το «MK» του Michael Kors, το «LV» της Louis Vuitton και τα αλληλένδετα C της Chanel.

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει το brand, ο οίκος αύξησε τις τιμές. Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Με την εξαγορά, η Capri έφτασε τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2023, αλλά η επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά πολυτελείας ανέτρεψε αυτή την τύχη. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2024, τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 15,4%, με αποτέλεσμα λειτουργικές ζημίες ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων, με σημαντικές μειώσεις πωλήσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι οικονομικές προβλέψεις του brand δείχνουν πτώση των πωλήσεων από τα 810 εκατομμύρια δολάρια το τρέχον οικονομικό έτος στα 800 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο.

Τον Φεβρουάριο, η S&P Global Ratings υποβάθμισε την Capri Holdings και οι πιέσεις στις επιδόσεις και ο υψηλός δανεισμός θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αποπληρωμή των χρεών.

Μιλώντας σε μια εκδήλωση της Vogue τον Φεβρουάριο, μια μέρα πριν από την τελευταία της πλέον επίδειξη μόδας, η Ντονατέλα δήλωσε: «Όταν σου λένε τι να κάνεις, όταν σου λένε τι θα πουλήσει… Αν προσπαθείς να ικανοποιήσεις πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς μάνατζερ, η δημιουργικότητα χάνεται».

Η Capri Holdings, στην οποία ανήκει επίσης η Jimmy Choo, προσπάθησε να πουλήσει τη Versace το 2023 στην ιδιοκτήτρια της Coach, Tapestry, έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η συμφωνία ναυάγησε σε μια αντιμονοπωλιακή μάχη. Ολόκληρη η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της Michael Kors και των παπουτσιπών Jimmy Choo, αποτιμάται τώρα σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια – ελάχιστα περισσότερα από όσα πλήρωσε η Capri για την Versace – σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Θα πουληθεί η Versace στην Prada;

«Όταν η συμφωνία με την Tapestry ναυάγησε, ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τον Idol», δήλωσε πρόσωπο της μόδας. «Νομίζω ότι η Capri πίστευε ότι αν η συμφωνία προχωρούσε, όλοι θα γίνονταν πλούσιοι και η Ντονατέλα θα ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου».

Στο τραπέζι φέρεται να είναι τώρα μια συμφωνία με την Prada, κάτι που θα φέρει το εμπορικό σήμα Versace πίσω σε ιταλική ιδιοκτησία – αν και κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου νωρίτερα αυτό το μήνα, η Miuccia Prada δήλωσε ότι η συμφωνία με την Versace ήταν «στο τραπέζι όλων».

Παρόλο που η Ντονατέλα «θα είναι πάντα το DNA της μάρκας» και «ο κόσμος τη λατρεύει… οι σχέσεις της είναι τόσο βαθιές», η πραγματικότητα είναι ότι έπρεπε να υπάρξει ένα σχέδιο διαδοχής, δήλωσε η πηγή.

«Βέβαια, μπορεί να βγάλεις την Ντονατέλα από το brand, αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ να βγάλεις το Versace από τη Ντονατέλα» είπε η ιστορικός μόδας Νάνσι ΜακΝτόνελ. Μάλιστα, όπως δήλωσε η ίδια η Donatella αυτή την εβδομάδα: «Η Versace είναι στο DNA μου και πάντα στην καρδιά μου»…