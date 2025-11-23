Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Στιγμές του ερωτευμένου ζευγαριού στα γενέθλια του ηθοποιού

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Δεν επιθυμούν να προβάλουν προσωπικές στιγμές τους, ωστόσο ορισμένες φορές έχουν καταγραφεί μαζί από κάμερες και φωτογράφους.

Το βράδυ του Σαββάτου (22-11-2025) ο Γιώργος Γεροντιδάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με την παρέα του αλλά και με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, που ήταν δίπλα του, για να ευχηθεί στον αγαπημένο της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την τούρτα γενεθλίων του Γιώργου Γεροντιδάκη αλλά και στιγμές με την παρέα τους.

Οι δυο τους περνούν υπέροχα και αυτό φαίνεται από κάθε κοινό στιγμιότυπο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. «Δεν ντρέπομαι για τη σχέση μου» είχε αναφέρει ο Γιώργος Γεροντιδάκης τον Σεπτέμβριο του 2025, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Προ μηνών Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης διασκέδασαν στην Άννα Βίσση, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που ξεκίνησε. Το τελευταίο διάστημα πάντως, δεν διστάζουν να εμφανίζονται ακόμα και σε εκδηλώσεις που γνωρίζουν ότι καλύπτονται δημοσιογραφικά.