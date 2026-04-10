Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο τρυφερό φιλί του ζευγαριού στο λιμάνι της Μυκόνου

Στην Μύκονο για τις μέρες του Πάσχα βρίσκονται η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης με το ζευγάρι να έχει αποφασίσει να μην κρύβεται πια και οι δημόσιες εμφανίσεις του να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Το Mykonos Live TV τους εντόπισε την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο παλιό λιμάνι του νησιού ενώ στην παρέα τους ήταν και ο ηθοποιός Παναγιώτης Καρμάτης. Ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel ήταν διαχυτικός με την σύντροφό του δίνοντάς της ένα φιλί.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε για την σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου.

Επαναλάμβανα συμπεριφορές και έπρεπε να δω τι φταίει σε εμένα και γι’ αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν. Με υποτιμούσα εγώ η ίδια και ανεχόμουν συμπεριφορές που μου έκαναν κακό ψυχολογικά. Με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο».